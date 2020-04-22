Tıp fakültesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına teşekkür
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Tıp fakültesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına teşekkür

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri hazırladıkları videoyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

22.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:44
Tıp fakültesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına teşekkür

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri hazırladıkları videoyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan video, "Koronavirüs pandemisinde cephenin en önünde bizler için çarpışan tüm sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızla." mesajıyla başladı.

Video için kamera karşısına geçen öğrenciler, şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hocalarımız, asistan ağabey ve ablalarımız, hemşiresinden temizlik personeline, hasta bakıcısından güvenlik görevlisine kadar, adını sayamadığımız nice isimsiz kahramanlar, Kovit-19 pandemisiyle en önde mücadele ettiğiniz şu günlerde, bilmenizi isteriz ki, kalbimiz ve dualarımız sizinle. Hepimiz sizleri, hem fakültede hem hastanede yan yana olabildiğimiz günleri çok özledik. Güzel vatanımız ve toplumumuzun sağlığı adına verdiğiniz emekler ve döktüğünüz terler için hepinize minnettarız. Acil servis ve polikliniklerde, servislerde, ameliyathanelerde emekleriniz, aşıladığınız umutlar ve korkusuzca sahalarda olduğunuz için herkes adına sonsuz teşekkür ederiz. Bizler Kovit-19 ile mücadelenizde bilimin ve doğru bilginin aktarılmasına yardımcı olarak 'Evde kal. Hayat eve sığar.' diyerek, yanınızdayız. Umuyoruz ki en kısa sürede yine bir araya geleceğiz. Sizlerin öğrencisi olmaktan hep gurur duyduk, her zaman da duyacağız, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle iyi varsınız."

Videoda ayrıca, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2035 öğrencileri" ifadesiyle çocukların da görüntülerine yer verildi.

Tıp fakültesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına teşekkür

Kaynak: AA

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