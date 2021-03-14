Tıp Fakültesi öğrencilerinden 'Beni Yaşat Ki' şarkısı
GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganı ile çıktıkları proje kapsamında hazırladıkları 'Beni Yaşat Ki' isimli şarkıyı sosyal medyada yayımladı.
GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganı ile çıktıkları proje kapsamında hazırladıkları 'Beni Yaşat Ki' isimli şarkıyı sosyal medyada yayımladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından 'Beni Yaşat Ki' projesinin sonuna geldi. 'Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganı ile yola çıkan öğrenciler her aşaması kendilerine ait 'Beni Yaşat Ki' isimli şarkıyı çektikleri klip ile 14 Mart Tıp Bayramı'nda sosyal medyadan yayımladı. Öğrenciler proje ile farkındalık yaratmayı amaçladı.ŞARKI SÖZLERİ
Çalıştım durmadan, bıkmadan
Sabahlara kadar yılmadan
Nöbetler sözlüler yıldıramaz asla
Adadım hayatımı bilime insanlığa
Bak kırgın yüzüme bir bak
Duy yorgun nefesimi bir duy
Var gücümle direniyorum
Düştükçe daha güçlü kalkıyorum
Var gücümle direniyorum
Dur demeyecek misin ölüyorum
Var gücümle direniyorum
Düştükçe daha güçlü kalkıyorum
Dur demeyecek misin ölüyorum
Öfkeni silahını bırak, sağlığın için varım
Öfkeni silahını bırak, sağlığın için varım
Beni yaşat ki seni yaşatayım
Kaynak: Demirören Haber Ajansı