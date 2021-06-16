Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı Gerçekleşti
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Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı Gerçekleşti

Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı Gerçekleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı Gerçekleşti Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı, 15 Haziran 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Tıp Fakültesi Asistan Uyum Programı Gerçekleşti Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Asistan Uyum Programı, 15 Haziran 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gülriz Çeri ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin konuşma yaptı.

Tıp Fakültesi öğretim elemanları; Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK), tıp etiği, hekimin yasal sorumlulukları, iletişim becerileri, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, sistemi konularında asistanlara sunum yaparak, EBYS ve MİA kullanımı hakkında bilgi verdi.

Program, katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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