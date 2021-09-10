Tıp Fakültemizde Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir Dersliğinin Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığında bulunan Amfi-1 Salonunda, Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir Dersliğinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazlı Polat, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlyas Okur ve Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir'in yakınları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Göreve geldikten sonra Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'la istişare ettiğimiz üzere Tıp Fakültesi Dekanlık Amfi-1 Salonuna aynı zamanda sınıf arkadaşım olan Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir'in adının verilmesi ve Hastanemiz Check-Up Kliniğine de Dr. Yasin Öztürk'ün adının verilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın konuşmasının ardından Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan, Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir'in hayatı hakkında bilgiler verdi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 1995 Mezunu olan Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir, 6 Kasım 1997 tarihinde Bingöl Yedisu Kabayel mevkiinde vatani görevini yaparken hain teröristlerle girişilen silahlı çatışmada vatan borcunu en üst bedelle ödeyerek şehit olmuştur.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasında, "Geçen sene Aralık ayında Fakültemizin Genel Kurulu ve akabinde Senatomuz yönetimiyle aldığımız kararla, bu amfimize Yüksel Demir adını vermeyi uygun bulmuştuk fakat küresel salgın nedeniyle gerçekleştirememiştik. Ancak bugün bu töreni icra ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir'in yakınları da bu anlamlı günde duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ise bu güzel günde çok duygulandığını ifade ederek Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a ve Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından tüm konuklarla birlikte Şehit Tabip Asteğmen Yüksel Demir Dersliği gezildi ve tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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