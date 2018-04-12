Tıp Fakültelerinin Ödeme Sorununa Çözüm Bulundu

SEİS Başkanı Demir, "Onaylanan kanunla yıllardır süregelen tıp fakültesi hastanelerinin ödeme sorununa üniversite birlikleri, tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin iş birliği ve hükümetimizin destekleriyle çözüm bulundu" dedi.

Tıp Fakültelerinin Ödeme Sorununa Çözüm Bulundu

SEİS Başkanı Demir, "Onaylanan kanunla yıllardır süregelen tıp fakültesi hastanelerinin ödeme sorununa üniversite birlikleri, tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinin iş birliği ve hükümetimizin destekleriyle çözüm bulundu" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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