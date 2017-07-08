Tıp Eğitiminde Sanal Gerçeklik Devrimi

Geleceği şekillendirecek teknoloji olarak kabul edilen VR'ın en yeni kullanım alanlarından biri de tıbbi eğitim.

Facebook'un VR şirketi Oculus, yürüttüğü "İyilik için VR" (VR for Good) inisiyatifi kapsamında tıp eğitiminde önemli bir devrimin ilk adımlarının atıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Los Angeles Çocuk Hastanesi'yle işbirliği yapan şirket, tıp öğrencilerini ve personelini eğitmek için, hastaların kaderini tayin edecek kararların saniyeden daha kısa sürede verilmesini gerektiren yüksek riskli pediatrik travmalarla ilgili bir VR simülasyonu geliştirdi.

Geliştirilen simülasyon, VR teknolojisinin kapsayıcı gücü sayesinde sağlık profesyoneli adaylarının eğitim senaryolarını gerçek hayat yakınlığında deneyimleyerek karar verme yetkinliği kazanmalarına yardım ediyor. Los Angeles Çocuk Hastanesi'nde karşılaşılmış gerçek vakalar doğrultusunda, yapay zeka şirketi AiSolve ve VR yazımı şirketi BioflightVR'ın da katkısıyla geliştirilen sanal senaryolar, tıp öğrencilerinin ve doktorların gerçekçi koşullarda tanı ve tedavi tecrübesi edinmesine yardımcı oluyor. Mankenlerle yapılan geleneksel eğitimlere oranla maliyet ve süre tasarrufu da sağlayan VR simülasyonları, ayrıca öğrencilere ya da doktorlara göre kişiselleştirilip düzenlenebiliyor.

Pediatrik acil vakalar, sıklıkla karşılaşılmayan fakat doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri açısından zamana karşı yarışın en zorlu olduğu durumları teşkil ediyor. Dolayısıyla bu nadir vakalar için hastaların hayatını riske atmadan, tıp personeline kapsamlı bir eğitim sağlamak zorlu bir ikilem oluşturuyor. VR'ın bu zorlu sınav için iyi bir yanıt olduğunu Los Angeles Çocuk Hastanesi Pediatrik Acil Servis Doktoru Josh Sherman da teyit ediyor: "VR'ın bir eğitim ve değerlendirme aracı olarak uygunluğunu ve güvenilirliğini bir süredir test ediyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar oldukça güçlü. Çok kısa bir süre VR ile eğitim alan doktorlar dahi hızlı bir ilerleme kaydediyor. Daha da önemlisi VR simülasyonlarındaki stres düzeyinin gerçek hayattaki acil servis vakalarıyla benzer olduğunu gözlemliyoruz. Eğitim alanlar bir simülasyon olduğunu bilmelerine rağmen gerçeklik hissine ulaşıyorlar ki bu çok önemli."

Bu çalışma, Oculus'un dünyanın pek çok farklı köşesindeki sağlık sektörü uygulamalarından yalnızca bir tanesi. Oculus adına proje yönetimini üstlenen Shauna Heller, şirketin sağlıkla ilgili projelere desteğinin ve yatırımının devam edeceğini açıklıyor: "Bu oyunlaştırılmış deneyimler, gerçek dünyadaki vaka ve ortamı sanal dünyaya taşırken, Artırılmış Gerçeklik de kişilerin modüllerden tepki almasını sağlıyor. Böylece tıp uzmanlarının tanı ve tedavide uzmanlaşmalarına yardımcı oluyor. VR'ın en etkileyici kullanımları, bu çalışma gibi sorunları çözdüğü, bilgi paylaşımını sağladığı ve tıp uzmanlarına hayat kurtarmaya hazırlanırken destek olduğu uygulamalar. İyilik için VR inisiyatifinin bizi nerelere götüreceğini heyecanla bekliyoruz."