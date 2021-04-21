'Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı' Atatürk Üniversitesi'nde yapılacak
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'Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı' Atatürk Üniversitesi'nde yapılacak

'Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı' Atatürk Üniversitesi'nde yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Önemli derecelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan sıralamalarda Türkiye'nin sayılı Tıp Fakülteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yeni bir görev verildi.

Önemli derecelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan sıralamalarda Türkiye'nin sayılı Tıp Fakülteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yeni bir görev verildi.

YÖK Başkanlığı Yürütme Genel Kurulunun Resmi Gazetede yayımladığı "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" uyarınca Tıp Doktorluğu alanında da Diploma Denklik Sınavı yapılacağı ifade edildi.

Sınavın uygulanması hususunda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin görevlendirildiği belirtilen kararda, Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavının 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ve sınav başvurusu ile ilgili bilgilerin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi web sitesinde yer alacağı da bildirildi.

Sınavın Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasının memnuniyet verici olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını belirtti. Atatürk Üniversitesinin teknik ve bilimsel alt yapısının bu tür sınav ve organizasyonları gerçekleştirmek için yeterli seviyede olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, YÖK tarafından tevdi edilen her görevin layığıyla yerine getirildiğini söyledi. - ERZURUM

'Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı' Atatürk Üniversitesi'nde yapılacak
'Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı' Atatürk Üniversitesi'nde yapılacak
'Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı' Atatürk Üniversitesi'nde yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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