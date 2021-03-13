Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı mesajları resimli! Resimli Tıp Bayramı mesajları 2021! Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?
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Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı mesajları resimli! Resimli Tıp Bayramı mesajları 2021! Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

13.03.2021 00:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:36
Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı mesajları resimli! Resimli Tıp Bayramı mesajları 2021! Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün 1827 olarak kabul edilen Tıp Bayramı sözleri! Tıp Bayramı hediyeleri! Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı mesajları resimli! Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

Son dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında özellikle sağlık sektöründe çalışan kişilerin büyük emek sarf ettiği gözle görülmektedir. Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı mesajları resimli! Resimli Tıp Bayramı mesajları 2021! Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

TIP BAYRAMMI NE ZAMAN?

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

DÜNYADA TIP BAYRAMI

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

2021 TIP BAYRAMI MESAJLARI

Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, "ÖNCE İNSAN" ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutlar, mutluluklar dilerim.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmadığı günlerin tez zamanda gelmesi dileğiyle… 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

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