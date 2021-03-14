Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı

14.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:28

Ordu'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, 112 Acil Servis ekiplerine saldıran alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda, 112 Acil Servis ekiplerine saldıran alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Servis telefonu arayarak rahatsız olduğunu söyleyen S.G.G. isimli alkollü şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine saldırdı. Durumun bildirilmesini üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü şahsı alarak, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Saldırıya uğrayan ikisi kadın 112 Acil Servis ekibi 3 kişi de emniyette ifade verdi. Bu sırada polis ekipleri, alkollü şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı ve maske takmadığı için cezai işlem uyguladı.

Öte yandan olayın, pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı'nda gerçekleşmesi ise tepkilere yol açtı.

Doktor raporunun ardından emniyete getirilen şahsın, işlemleri sürüyor.

(Metin Akyürek - Selim Kuşcu/İHA)

Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı
Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:29:12. #1.16#
title