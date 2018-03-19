Tink Talks Dijital Zeka Konferansı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, artık rekabette en büyük fark yaratan faktörün, ülkelerin teknolojilerini kendilerinin üretmesi ve bunu sağlayacak insan kaynağı altyapısını güçlendirmesi olduğunu belirtti. Bilecik, Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) tarafından düzenlenen Tink Talks Dijital Zeka (DQ) Konferansı'nda yaptığı konuşmada, teknolojinin toplumsal ve ekonomik etkisinin giderek ivme kazanmasıyla birlikte hayata etkilerinin de gün geçtikçe arttığını söyledi.

Yakın gelecekte dijital zeka üzerine daha fazla konuşulacağını ifade eden Bilecik, şöyle devam etti: "Özellikle çocuklarımızın online ve offline hayatlar arasında bir denge kurabilmeleri ve yeni çağa ayak uydurabilmeleri için dijital zekalarını geliştirmeleri, günümüzün belli başlı konuları arasındadır. Ama sadece çocuklar değil, bizler de günde ortalama 7 saatimizi ekran başında geçiriyoruz. Dolayısıyla dijital zeka, iş dünyası için de önem taşıyor ve dijital dünyada zaman kaybı olmadan üretim yapabilmeyi, teknolojiyi fonksiyonel olarak hayatımıza dahil edebilmeyi de ifade ediyor. Şimdiden hayatımızın bu kadar içinde olan teknolojinin, çok yakın bir gelecekte bütün dünyayı daha birçok yönden etkileyeceği kesin. Sadece bilim, teknoloji ve ekonomi açısından değil, hukuk, etik, siyaset ve küresel dengeler açısından da birçok etkisi olacak."

Bilecik, ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı hızlandıran en önemli faktörün eğitim olduğunu vurgulayarak, bir ülkenin ihtiyacı olan verimli ve nitelikli iş gücüne ancak eğitimle ulaşılabileceğini, artık güçlü olmanın yolunun bilgiyi kullanmaktan ve üretmekten geçtiğini söyledi.

Yenilikçiliğin temelinin nitelikli insan gücü olduğuna işaret eden Bilecik, şunları kaydetti: "Artık rekabette en büyük fark yaratan faktör, ülkelerin teknolojilerini kendilerinin üretmesi ve bunu sağlayacak insan kaynağı altyapısını güçlendirmesidir. Ülke olarak ilerlemek için iyi bir planımızın olması şart. Bu planın aciliyetini, global veriler açık açık gösteriyor. Avrupa Komisyonu verileri, gelecekte tüm işlerin dijital beceriler gerektireceğini ve 2020 yılında, bilgi iletişim teknolojileri alanında çok ciddi pozisyon açığı olabileceğini öngörüyor."

"Yeni nesilleri problemleri çözmek için hazırlamalıyız"

Erol Bilecik, bir ülkenin gücü ve büyüklüğünün, nüfusun çokluğuyla değil, eğitimli kişilerin sayısıyla ölçüldüğünü söyledi.

Yakın gelecekte meslek ve iş alanlarının köklü bir değişime uğrayacağını belirten Bilecik, "Yeni nesilleri henüz adını bilmediğimiz, teknoloji içeriği yüksek işler için ve bugünden öngöremediğimiz problemleri çözmek için hazırlamak durumundayız." ifadesini kullandı.

Bilecik, bugünkü teknoloji uygulamalarının bile 5 yıl sonra tarihe karışacağını, insanların mezuniyetten emekliliğe kadar bilgi ve becerisini tazelemeye, güncellemeye ve çeşitlendirmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Teknolojiye hükmeden nesiller yetiştirmeliyiz"

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav da teknolojinin bütün sektörlere çözümler sunarak kökten değişiklikler getirdiğini söyledi.

Büyük verinin dünyada depolanmış durumda yok olmadan bulunduğunu kaydeden Ultav, "Kim bu büyük veri okyanusunda daha derine inip insana dokunan çözümler geliştirebilirse o başarılı olacak." dedi.

Ultav, yeni tasarım paradigmasının insana dokunma üzerine kurulu olduğunu, gençlerin insana dokunan tasarımları daha iyi yapabildiğini söyledi.

Dünyada paylaşım ekonomisinin önem kazandığını dile getiren Ultav, otomobil satmak yerine Uber gibi insanlara ulaştırma hizmeti veren uygulamaların yaygınlaştığını anlattı.

Tink Kurucusu Zeynep Dereli de dünyada eğitiminin Endüstri 4.0 ile beraber çok hızlı değiştiğini ifade ederek, çağa ayak uydurarak gelecek nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumların sermayesinin yetişmiş insan gücü olduğuna işaret eden Dereli, "Okullara ve eğitim sistemine büyük görevler düşüyor. Öğrencilere dijital dünyada güvenli şekilde var olmalarını öğretmemiz gerekiyor. Siber güvenlik çok önemli. Bazı dijital oyunlar yüzünden hayatını kaybeden çocuklar oldu. Yeni nesil dijital dünyada doğdu. Ortalama 7 saatini dijital dünyada geçiriyor. Teknolojinin esiri değil, teknolojiye hükmeden nesiller yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Girişim Bankacılığı Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Canan da hayata geçirdikleri girişim evlerinde girişimcilere danışmanlık ve mentorluk hizmeti verdiklerini belirterek, ailesinin desteğini alan girişimcilerin yüzde 30 daha başarılı olduğunu söyledi.Vodafone Yetenek ve Yetkinlik Geliştirme Direktörü Hande Yalgın ise teknolojinin yeni meslekleri de ortaya çıkardığını ifade ederek, drone pilotluğu yapmak için dünyada 2025'e kadar 100 binden fazla istihdam sağlanacağını kaydetti.