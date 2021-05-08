TİNGADER İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
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TİNGADER İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı

TİNGADER İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.

Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.

TİNGADER Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin saldırısında iki yüzden fazla insanın yaralandığını belirtti.

Yapılan saldırıya dünya devletlerinin duyarsız kaldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılan bu eylem kabul edilemez olarak görülmekte ve tarihin sayfalarına lanet abidesi olarak geçeceği bilinmektedir. Halkın haber alma hakkı için her yerde, her şart altında çalışmalarını sürdürmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımızdan Anadolu Ajansının muhabirlerinin de yaralanmış olması, yine İsrail Devleti'nin hiçbir kutsala saygı göstermediği gibi dünyaca kabul edilmiş gazeteci masumiyeti ve muhafazası anlayışına da uymadığının açık göstergesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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