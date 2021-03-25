Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı
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Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde çalıştığı mobilya dükkanında, sobaya tinerle tutuşturmak isterken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Halil Atmaca (17) yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde çalıştığı mobilya dükkanında, sobaya tinerle tutuşturmak isterken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Halil Atmaca (17) yaralandı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Atmaca, hastanede tedavi altına alındı.

Demokrasi Mahallesi'nde mobilya dükkanında çalışan Halil Atmaca, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Atmaca'nın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden parladı. Atmaca'nın üzerindeki kıyafetleri tutuştu. Durumu fark eden esnaf, müdahale ederek Atmaca'nın üzerindeki alevleri söndürdü. Atmaca, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atmaca, hayati tehlikesi bulunduğu için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı
Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı
Tinerle soba tutuşturmak isteyen genç, kendini yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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