Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

02.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:16

UŞAK'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan Fatih Gündoğan ((36) yaralandı. Vucudunun büyük bölümü yanarak ağır yaralanan Gündoğan, hastanede tedaviye alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesinde meydana fgeldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Gündoğan, sobayı yakmak istedi. Gündoğan'ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan'ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü. Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA