- Tiner yüklü pikap şarampole yuvarlandı, büyük bir faciadan dönüldü

Şarampole yuvarlanan araçta 1'i ağır 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde tiner yüklü pikap şarampole yuvarlanan 1'i ağır 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tiner yüklü pikap Diyarbakır'a seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Metrelerce takla atan araçta bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Öte yandan pikapta bulunan tiner varillerinin alev almaması büyük bir faciadan dönüldü. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken itfaiye ekipleri etrafa dökülen tinerin alev almaması için temizlik çalışması başlattı. Kaza yapan araç ise çekici yardımıyla şarampolden çıkartıldı. Olay yeri vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA