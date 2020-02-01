Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti
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Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, sobayı tutuşturmak isterken alev alan tiner kutusundan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

01.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 01:30
Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti

'in ilçesinde bir kişi, sobayı tutuşturmak isterken alev alan tiner kutusundan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki evde yaşayan Gezgin (20), sobadaki odunları tinerle tutuşturmak istedi.

Bu sırada tiner kutusunun alev alması sonucu evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine evden çıkamayan Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA
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