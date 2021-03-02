Tiner içen ikizler hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde buldukları şişedeki tineri içen Suriye uyruklu 3 yaşındaki ikizler Nasir Şeyh A. ve Rafif Şeyh A., hastanede tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde buldukları şişedeki

tineri içen Suriye uyruklu 3 yaşındaki ikizler Nasir Şeyh A. ve Rafif Şeyh A., hastanede tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Suriye uyruklu ailenin ikiz erkek çocukları Nasir Şeyh A. ve Rafif Şeyh A., evde oynarken sırada buldukları şişe içindeki tineri içti. Bir süre sonra fenalaşan ikizler, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müşahede altına alınan ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı