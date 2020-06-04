'Tina' ile aramada 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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'Tina' ile aramada 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ŞIRNAK'ta polisin şüphe üzerinde durdurup arama yaptığı araçta 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram metamfetamin ele geçirildi.

'Tina' ile aramada 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
04.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:00

ŞIRNAK'ta polisin şüphe üzerinde durdurup arama yaptığı araçta 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup narkotik köpeği 'Tina' ile arama yaptı. Aramada, 32 parça halinde 16 kilo 463 gram eroin, 7 parça halinde 4 kilo 443 gram metamfetamin geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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