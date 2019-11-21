Timsahların masaj keyfi
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Timsahların masaj keyfi

ABD'de bir akvaryum, bakıcıların fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı ve bu şekilde timsahlara masaj yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

21.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:47
Timsahların masaj keyfi

ABD'de bir akvaryum, bakıcıların fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı ve bu şekilde timsahlara masaj yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

Kuzey Karolina eyaletinde bir akvaryum sosyal medya hesabı üzerinden, bakıcıların akvaryumdaki timsahlarla ilgilendiği anlara dair bir görüntü paylaştı. 'Bakıcıların görevinin sadece akvaryumdaki hayvanların yaşam alanını temizlemek olmadığı' notuyla paylaştığı görüntüde, görevlilerin fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı, bu şekilde timsahlara hem masaj yaptığı hem de timsahları temizlediği, timsahlarında bu esnada kaçmadan beklediği görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Timsahların masaj keyfi
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