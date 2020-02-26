Timsah yiyen kaplumbağalar, Ormanya'da bakıma alındı

26.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:34

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyada yasadışı yollarla satışa çıkarılan ve yurda giriş belgeleri bulunmayan 8'i timsah yiyen (alligator tortoise), 4'ü mahmuzlu (sulcata tortoise) olmak üzere 12 kaplumbağaya el konuldu. Timsahlar, Kocaeli'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya getirilerek bakım ve tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma çalışmaları kapsamında sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapan kişileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde internet üzerinden nesli tükenen 8'i timsah yiyen (alligator tortoise), 4'ü mahmuzlu (sulcata tortoise) olmak üzere 12 kaplumbağayı satmak isteyen bir kişiyi belirlendi. Ekipler, sosyal medyada satış ilanı veren kişiye kendini müşteri olarak tanıtarak pazarlık yapmaya başladı. Yapılan pazarlık sonucunda ekipler 16 bin 400 lira karşılığında anlaşma sağlayarak, görüşmek istedi. Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilmeyince kaplumbağalara el konuldu. Yasadışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulanırken, el konulan kaplumbağalar bakım ve tedavileri için Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşan parkı Ormanya'ya getirildi.

Ele geçirilen hayvanların şu anda rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, "Sosyal medyada yasadışı yollarla satışı yapılmaya çalışılan kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan operasyonla ele geçirildi. Bunun akabinde kaplumbağalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Bizler hemen karantina sürecine başladık. Hayvanların ilk izleme ve rehabilitasyon süreci çalışmaları hala devam ediyor. Şu anda gıda takviyeleri ve kalsiyum, vitamin gibi takviyeleri yapılıyor" dedi.'HABİTATLARINA UYGUN BARINAKLARDA SERGİLENECEKLER'Ele geçirilen kaplumbağaların tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ziyaretçilerle buluşacaklarını belirten Özyılmaz şöyle konuştu: "Şu anda 8 timsah sırtlı kaplumbağamız var. Bu kaplumbağaların özellikleri Amerika kıtasında ve Meksika Körfezi nehir ekosisteminde yaşamaları, nesli tükenmekte olan bir tür oldukları için son derece önem arz ediyorlar. Bu tür etobur bir tür. Bu nedenle et takviyeli ürünler veriyoruz. Bu kaplumbağaların sırtı dikenli olduğu için kaplumbağa dünyasında 'Kaplumbağaların dinozoru' olarak bilinmekte. 90 kiloya ulaşan ağırlıkları ile 200 yıla kadar yaşayabiliyorlar. 4 adet de Afrika Mahmuzlu kaplumbağası getirildi. Bunlar da doğada 50 kilo ağırlığa ve 70-80 yıl ömre sahipler. Bunların karantina ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra çocuk bahçesi bölümünde habitatlarına uygun barınaklara yerleştirilerek ziyaretçilerimizle buluşacaklar."'ELE GEÇİRİLMESEYDİLER ÖLECEKLERDİ'Sosyal medyada bu tür hayvan satışlarının çok sık yapıldığını söyleyen Özyılmaz, "Bakanlığımızın yaptığı bu başarılı operasyonla ele geçirilmeseydiler muhtemelen uygun olmayan şartlarda ve refah seviyelerine uygun olmayan ortamlarda bakılacakları için öleceklerdi. Bu nedenle bu hayvanlar için son derece önemli bir operasyon" diye konuştu.





Kaynak: DHA