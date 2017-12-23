Timsah, Sel Sularından Teknesini Kurtarmaya Çalışan Adamı Öldürdü

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 120'yi geçtiği bildirildi. 12 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'na bağlı Lanao del Norte'de 62, Zamboanga del Norte'de 46 ve Lanao del Sur'da 18 olmak üzere toplam 126 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TİMSAH ADAMI PARÇALAMIŞ

Filipinli 53 yaşındaki Aldulsalam Binang Amarhasan, sel sularında gitmemesi için teknesini bağlamaya çalıştığı sırada nehirden çıkan dev timsahın saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti.

Adam eve gelmeyince eşi komşuları ve polisten yardım istedi. Sabaha kadar süren arama çalışmalarında, adamın timsah tarafından öldürüldüğü ve vücudunu parçaladığı görüldü.

TİMSAH KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Geçen ay da, 12 yaşındaki bir kız çocuğu aynı nehrin kenarında dururken nehirden çıkan bir timsah kızı suyun içine çekip öldürmüştü.

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, felaket nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar zarar oluşmuştu.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.