Timsah Figüründe Son Aşamaya Gelindi

Yapımı sürdüğü sırada dünyanın en heyecan verici 10 stat projesi arasında gösterilen Bursaspor'un yeni stadyumu, timsah kafasının büyük oranda tamamlanmasıyla gerçek görünümüne kavuştu.



Bursaspor'un 17 Ocak 2016 tarihinden bu yana maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, projesiyle dünyanın en heyecan verici stadyumları arasında yer almıştı. Temeli atıldığı 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren yapımı sürdüğü sırada özellikle timsah kafası figürüyle Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren stadyum, büyük çaplı eksiklerine rağmen geçen yıl Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle açılmıştı.



DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ STADYUMLARI ARASINDA GÖSTERİLMİŞTİ



Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden olan 'Avrupa Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards)' yarışmasının 'kamusal yapılar' kategorisinde mimarisiyle ödüle layık görülen yeni stadyum, İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi The Telegraph tarafından da 'dünyanın en heyecan verici 10 stat projesi' arasında gösterildi. Ancak özellikle 'timsah kafası' figürüyle büyük ilgi çeken stadın kafa kısmının yapımın bir türlü tamamlanmaması futbolseverler tarafından eleştirilmişti.



HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Taraftarların yapımını heyecanla beklediği timsah kafası figürünün çalışmalarında sona gelindi. Membranların giydirilmesinin ardından büyük ölçüde ortaya çıkan timsah figürü, İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Geçen yıl 10 yıllığına Bursaspor'a devredilen stadyumunun kafa kısmının altı için projede Bursaspor müzesi, özel tanıtımlar için sinema salonu ve yeme içme gibi alanlar bulunuyor. Bu alanların gelecek yıl mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor.



Ayrıca Kuzey Kale Arkası bölümünde bulunan timsah çenesi, 28 metre ile Türkiye'nin en büyük konsolu olma özelliği taşıyor.



AY: "İVEDİLİKLE BU İŞ BİTSİN"



Stadyumdaki çalışmalarla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Daha önce de söylendiği gibi dünyada en iyi projeye sahip 10 stattan bir tanesi. Bizim stat gibi ferah bir stat yok ama maalesef uzun sürdü. Çalışmalar yapılıyor, biz de yakın zamanda bitmesini istiyoruz. Alt kısım için bir arkadaşa yetki verdik. Orasını da kiralamak istiyoruz. Geçen hafta görüşmeler oldu, bu hafta da olacak. Hem emniyet müdürümüz hem de valimiz ile görüşmeler yapıldı. Oradaki emniyet şeridinin kesinlikle kaldırılması lazım. Stadın çok uzağında. Onlar kaldırıldıktan sonra orası daha iyi ortaya çıkacak. Kafanın alt kısmında bir kısım restaurant olacak, en alt kısmını store olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Anlaşacağımız firma ile de görüşeceğiz. Hep birlikte karar vereceğiz. Büyükşehir belediye başkanımızdan da rica ediyoruz, ivedilikle bu iş bitsin, herkes kendi işine baksın" dedi.



"STADYUM İÇİN BABAYİĞİT ARIYORUZ"



Stadın isim hakkı için yabancı firmalarla da temaslarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ay, "Bugün, yarın olacak işler değil. İsim hakkını verecek firmanın çok güçlü, marka değerinin iyi olması lazım. Bu ortamda verilecek paralar yüklü miktarlar olacak. Cumhurbaşkanımız, 'babayiğit' arıyoruz demişti. Biz de stadyum için bir 'babayiğit' arıyoruz. İnşallah eli kulağında. Yıl sonuna kadar biteceği söyleniyordu. Biz de bekliyoruz. Gerekli çalışmalar yapılıyor. En az 1-2 milli maçı oynatabilmek istiyoruz. Bunun için de bitmesi lazım" diye konuştu.



(Mesut Alan - Uğur Uslubaş / İHA)