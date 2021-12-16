"Timsah Ateşi" 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak

Kara komedi türündeki "Timsah Ateşi" oyunu, 18 Aralık'ta tiyatro izleyicisiyle buluşacak.

Zorlu PSM'de prova öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen oyunun ekibi, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Yönetmen Mehmet Ergen, oyunun sıra dışı ve sürprizlerle dolu bir kara komedi olduğunu belirterek, "21. yüzyıl klasiği oyunda, aslında hakim olan bütün siyasi, dini, ailevi erklerin sahibi erkek figürünü alaşağı eden iki kız kardeş var. Bir kadın yazar olarak Meghan Tyler'ın aslında çok sert bir cevabı bu. Yaşanan haksızlıklara sebep olan ataerkil topluma iki kız kardeşin cevabıyla bitiyor." dedi.

Abla Alannah karakterini sahneye taşıyan oyuncu Funda Eryiğit, oyunun kara komedi olmasının verdiği rahatlık ve keyfe dikkati çekti.

Eryiğit, "Sınırları geniş bir oyunculuk alanı var ve hem toplumsal hem bireysel travmalar üzerinden yükselen bir oyun. Zor zamanlardan geçiyoruz. Seyirci için biraz rahatlama, biraz eğlenme, bir parça sıkıntılardan uzaklaşma adına an ya da anlar yaratmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Seyirciyle buluşmayı dört gözle bekliyoruz"

Kız kardeş Fianna karakterini oynayan Hazar Ergüçlü, "Benim ilk oyunum ve inanılmaz heyecanlıyım. Provalar sırasında acayip şeyler öğrendim ve öğreniyorum. Emin ellerdeyim. Tiyatro bambaşka bir deneyim. Günlerdir gözüme uyku girmedi. Seyirciyle buluşmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Baba karakteriyle seyirci karşısına çıkacak Kubilay Tunçer ise oyunun ilginç tarafının acı verici hatıralardan muzır bir komedi çıkarması olduğunu söyledi.

Oyunun yüksek bir edebi anlatıma sahip olduğunu vurgulayan Tunçer, şunları kaydetti:

"Çok sık rastlamadığımız türden bir anlatım. Ağlak bir tavırla acılara bakmak yerine onların bir üstüne çıkıp, onlar üzerinden komedi yapabilmek, kara komedinin özü budur. Kara komedinin bir anlamı var çünkü sizi kara mevzulara komedi vasıtasıyla ulaştırır ki, onları düşünebilesiniz diye. Timsah Ateşi tam böyle bir kara komedi."

Bir İngiliz askerini canlandıran Okan Demirok da "Sürprizlerle dolu bir oyun. Şimdiden prömiyer biletlerimizin tükenmiş olması çok heyecan ve mutluluk verici. Herkesi bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oyun hakkında

"Timsah Ateşi" oyunu, 18 Aralık'taki prömiyerin ardından 24-25 ve 26 Aralık'ta Zorlu PSM'de perde açacak.

Yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in paylaştığı oyun, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla yaşadıkları çalkantılı hayatı konu alıyor.

Kuzey İrlanda'da 1989'da geçen hikaye, sevgisiz bir Katolik evi, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız olan Fianna ile dindar ablası Alannah'ın hikayesini anlatıyor.

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın üstlendiği, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan oyunun dekor tasarımını Merve Yörük, ışık tasarımını Richard Williamson, kostüm tasarımını Gül Sağer, ses ve efekt tasarımını Ersin Aşar üstleniyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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