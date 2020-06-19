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Timsah 97 gün sonra sahaya çıkıyor

Bursaspor, pandemi dolayısıyla futbola verilen aranın ardından tam 97 gün sonra yeşil sahaya ayak basacak.

Timsah 97 gün sonra sahaya çıkıyor
19.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:26

Bursaspor, pandemi dolayısıyla futbola verilen aranın ardından tam 97 gün sonra yeşil sahaya ayak basacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın saat 17.30'da deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak. En son 14 Mart'ta Boluspor ile oynanan karşılaşmada sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, 97 gün sonra Ankara ekibi karşısında 3 puan arayacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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