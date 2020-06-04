Timo Werner adım adım Liverpool'a
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Timo Werner adım adım Liverpool'a

RB Leipzig'in başarılı santrforu Timo Werner, yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın.

Timo Werner adım adım Liverpool'a
04.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:45

RB Leipzig'in başarılı santrforu Timo Werner, yeni sezonda Liverpool forması giymeye yakın. 24 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakarken, iki takım arasındaki bonservis ücreti görüşmeleri ise sürüyor.

Bu sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği toplam 37 maçta 29 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan RB Leipzig'in Alman santrforu Timo Werner, dünya devlerinin radarında. Yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması beklenen Werner'in yakın olduğu takım ise İngiliz ekibi Liverpool. 1992 yılında kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan kırmızılarda Teknik Direktör Jürgen Kloop da 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, iki takım arasında henüz bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Werner için 50 milyon Sterlin gibi bir rakamı gözden çıkaran Liverpool, yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Chelsea de Timo Werner'i renklerine bağlamak istiyor. Ancak başarılı oyuncunun Kloop ile çalışma isteği bu iki takımın işini zorlaştırıyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Haber
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Faik Öztrak Ahmet Tekdal Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Tilbe Saran Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Timo Werner adım adım Liverpool'a - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:45:44. #1.14#
title