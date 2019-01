Times ve Ft: Brexit Düğümü Çözülemezse Çare İkinci Referandum

İngiltere'de yayımlanan Financial Times ve Times gazeteleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılığı üzerine ikinci bir referandum düzenlenmesi ihtimalini bugünkü başyazılarında inceledi.

Financial Times gazetesi "Parlamento Brexit konusunu çözemezse ikinci bir referanduma ihtiyaç var" başlıklı başyazısında Başbakan Theresa May'in 29 Mart olan Brexit tarihinin ertelenmesi için AB'ye başvurması gerektiğini ve bu süreçte AB ile yaptığı anlaşmayı bir kenara koyarak başka ayrılık yolları üzerine çalışması gerektiğini yazdı.

Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda büyük farkla reddedilmişti. May'in ilk planından farksız olmakla eleştirilen B planı ise haftaya oylanacak.

Gazete "İngiliz gemisi anlaşmasız Brexit buzdağına doğru ilerliyor" ifadelerini kullandığı başyazısına şöyle devam etti:

"Theresa May Parlamento'daki yenilgisinden sonra kapısını diğer partilere açtığını söylese de zihnini açmamıştı. Bu yüzden bu haftaki B planında aynı anlaşmayı küçük değişikliklerle geçirmek istediğini açıkladı. Bu durum 29 Mart tarihi yaklaşırken milletvekillerine May'in anlaşması veya anlaşmasız Brexit arasında bir seçim yapmayı dayatıyor.

"Parlamento buna izin veremez. Milletvekilleri AB ile müzakere sürecini uzatacak ve anlaşmasız Brexit'i imkansız kılacak bir yasa çıkarmalı. Bu süreçte de farklı Brexit seçenekleri Parlamento'da değerlendirilmeli. Konu sonunda İngiliz halkına ikinci bir referandumla sorulmalı.

"Theresa May'in planı AB'de kalmaya kıyasla dezavantajlı. May, Brexit'i bir Muhafazakar Parti meselesi gibi ele alıyor ve referandumda AB'de kalmak için oy veren yüzde 48'e gidecek başka yerleri olmayan yurttaşlar gibi davranıyor.

"Eğer Parlamento herhangi bir Brexit planı üzerine uzlaşamazsa kulislerde bir erken seçim ihtimali konuşuluyor. Fakat bu seçim de hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

"Eğer Parlamento'daki kilit çözülemezse halka hala Brexit isteyip istemediği sorulmalı. Gerçekleri değerlendirip bir seçim yapmayı hak ediyorlar.

"İkinci bir Brexit referandumu toplumu bölebilir fakat Theresa May'in Brexit planı da toplumu bölüyor."

Times: Anlaşmasız Brexit için tek yol ikinci referandum

The Times gazetesi de başyazısında Parlamento'daki Brexit düğümünün çözülememesi nedeniyle ikinci bir referandum ihtimalinin arttığını, bunun anlaşmasız Brexit'i engellemek için tek yol olduğunu yazdı.

Gazete başyazısına şöyle devam etti:

"İkinci bir Brexit referandumu konusunda dikkatli olmak için çok fazla neden var.

"Fakat referandum, anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için seçenekler arasında kötünün iyisi. Hatta öyle gözüküyor ki başka bir seçenek yok. Theresa May'in yeni bir teklifi yok. B planı A planının aynısı çıktı. Brüksel'e gidip daha fazla taviz almaya çalışacak ama aynısını geçen ay da yapmış ve bu yüzden Parlamento'da kaybedeceğini bildiği oylamayı bir ay ertelemişti.

"Avrupa Birliği ise mevcut anlaşma üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayı reddediyor.

"Theresa May A planıyla devam ediyor çünkü Parlamento'da bir yumuşak Brexit seçeneği üzerine partiler arası uzlaşı sağlamak mümkün değil. Bir çoğunluk sağlansa bile bu çoğunluğun yeni yasaların geçeceği önümüzdeki yıllarda da korunması gerekecek. Böyle bir şey bir ulusal hükümet kurulmasını gerektirir ama milletvekillerinin bu yönde isteği yok.

"Theresa May'in önündeki en iyi seçenek referandum çağrısını kendisinin yapması ve böylece süreci yönetmesi olabilir."