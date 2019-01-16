Times: Trump'ın Türkiye'yle Tampon Bölge Anlaşması Kürtleri Kızdırıyor

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile "tarihi" bir anlaşma yaptığı duyurusunun ardından, Türkiye'nin Suriye sınırında Kürtlerin kontrolündeki büyük bir bölgeye "sahip çıktığını" yazdı.

Gazetenin iç sayfalarındaki haberin başlığı, "Trump'ın Türkiye'yle tampon bölge anlaşması Kürtleri kızdırıyor".

Times'a göre tampon bölge yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki sınır hattında, Kürt güçlerin kontrolündeki bölgeye 32 kilometre kadar uzanacak.

Haberde Türkiye'nin, bu bölgenin "Batı'nın desteğiyle Suriye'deki IŞİD güçlerine karşı savaşan Kürt milisler" diye tanımladığı YPG bağlantılı güçlerden arındırılacağını ve bölgede asayişi Türk askerlerinin sağlayacağını belirttiği vurgulanıyor.

Ancak Times, bu beklenmedik duyurunun Suriye savaşında yeni bir belirsizlik yarattığı kanısında.

Haberde, Kürtlerin de Suriye topraklarında herhangi bir Türk varlığının kabul edilemez söylediği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "ülkesinin hala Ankara'yla bu bölgenin detaylarını görüştüğünü, ancak bölgenin amacının Kürtleri Türk saldırısından korumak, Türkiye'ye de Kürt militanlardan kaynaklanabilecek tehditlere karşı güvenlik garantisi vermek olduğunu" söylediğini de vurgulanıyor.

Times, Pompeo'nun "Siz adına 'tampon bölge' deyin, başkaları başka bir isim verebilir. Bu alanı yaratabilir ve güvenlik düzenlemelerini doğru yapabilirsek, bu herkes için iyi bir şey olur" şeklinde konuştuğunu da aktarıyor.

'Tam olarak neye benzeyeceğinde anlaşmazlık olabilir'

Ancak Times'a göre, Trump'ın Twitter mesajında "güvenli bölge" dediği, Erdoğan'ın ise "tampon bölge" diye tanımladığı fikrin tam olarak neye benzeyeceği bir anlaşmazlık noktası olabilir.

Times, Erdoğan'ın anlaşmayı "tarihi öneme sahip" diye tanımladığını ve söz konusu bölgeyle ilgili olarak "bizim tarafımızdan kurulacak" dediğini aktarıyor.

Ancak omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin başkanı Riad Drar gazeteye yaptığı açıklamada, Trump'ın Türkiye'nin devriye gezeceği bir bölgeden çok, "tarafsız bölgeye" işaret ettiğine inandığını söylüyor.

Drar, "Trump'ın tweetinde kastedilen bölge, Kürtlerin korunduğu ve saldırılmayacağı bir bölge. Militanlar bölgeden gidebilir ama Türkler, yabancı savaşçılar ve radikaller giremez" diyor.



Times, "Trump ve Türkiye" başlıklı başyazısında da, ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin en büyük düşmanlarına sıcak mesajlar gönderip, müttefiklerine düşmanca mesajlar yolladığını vurguluyor.

Gazete, Trump'ın bir seçim mitinginde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine aşık olduklarını söylediğini, korumacı ticari politikalarına haklı eleştiriler yönelten Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ise "çok hileci ve zayıf" diye tanımladığını aktarıyor.

Times bu tutumuna karşın, son birkaç gündür Trump'ın Türkiye'ye karşı hakaretlerinin olağandışı olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor;

"Twitter'da rahatsız edici açıklamalar yapmak gibi bir karakteristik davranışı olan Trump, Pazar günü Amerikan güçleri Suriye'den çekilince Kürt güçlerine saldırırsa, 'Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratma' tehdidinde bulundu. Türkiye ABD'nin düşmanı değil, önemli bir NATO müttefiki. Trump'ın NATO'nun faydasını sürekli sorgulaması ve kolektif güvenliğe bağlılık düzeyine bakıldığında, Avrupalı siyasetçiler, anlaşılır bir şekilde tetikte.

"Trump kararlarını, potansiyel bir kaosa yol açabilecek bir dürtüyle alıyormuş gibi görünüyor. Türkiye, Amerikan birlikleri çekildiğinde sınırını güven altına almak için 20 millik (32 kilometre) bir 'tampon' bölge oluşturacağını, böylece de pratikte topraklarını Suriye'ye doğru genişleteceğini açıkladı. Bu durumda söylenebilecek en iyi şey Trump'ın tez canlılığının, Amerika'nın müttefikleri üzerinde ayıltıcı bir etkisi olabileceği."

'Trump, tutarsız mesajlar gönderiyor' Times'a göre, "Washington'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu topraklara el koyma hamlesini IŞİD'e karşı çok etkin bir şekilde savaşan Kürt milisleri ezmek izin kullanmayacağına dair bağlayıcı bir taahhüt alması zorunlu".

"Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin bir derece özerkliğe sahip olmasının, ülkenin yeniden IŞİD'in eline düşmesini önlemekte en iyi umut olduğunu" savunan gazete, "Trump müttefiklerinin şaşkınlığına rağmen, asker çekmekte kararlıysa, Kürtlerin etkin bir güç olarak kalmasını sağlamak da görevi" diyor.

Times, "Türkiye'nin Kürt milisleri bir terör örgütü olarak gördüğünü ve Kürt güçleriyle kanlı bir mücadele yaşanırsa, bundan en çok Esad yönetiminin ve koruyucuları Rusya ve İran'ın çıkar sağlayacağını" kaydediyor.

Başyazı şu satırlarla sona eriyor:

"Trump'ın stratejik zikzakları müttefiklerine ve düşmanlarına tutarsız mesajlar yolluyor. Artık net olma zamanı. Türkiye bir NATO müttefiki ve saygıyla davranılmalı. Ama en güçlü ifadelerle, cihatçılara karşı ortak savaşta ABD'nin yanında savaşan Suriyeli Kürtleri bombalamama ve tehdit etmeme çağrısı da yapılmalı."