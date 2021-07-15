Times Square nerede? Times Square ne demek? Twitter trend olan Times Square hangi ülkede bulunuyor? Amerika'da mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Times Square nerede? Times Square ne demek? Twitter trend olan Times Square hangi ülkede bulunuyor? Amerika'da mı?

Times Square nerede? Times Square ne demek? Twitter trend olan Times Square hangi ülkede bulunuyor? Amerika'da mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Twitter'da trend topic olan Times Square vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Times Square ne demek, ne anlama geliyor? Times Square neresi? Times Square hangi ülkede bulunuyor? Times Square Türkçe'si nedir? Square ne demek? Times Square 'a nasıl gidilir? Times Square hangi ülkede ve hangi şehirde bulunur? Detaylar haberimizde...

ABD'nin en büyük eyaletlerinden olan New York Manhattan'daki Times Square meydanına Türk Bayrağı ve 251 şehidimizin fotoğrafları yansıtıldı. Bunun ardından vatandaşlar Times Square nerede, hangi ülkede bulunuyor merak etti. Times Square 'a nasıl gidilir? Times Square ne demek?

TİMES SQUARE NE DEMEK?

Square "Meydan" anlamına geliyor. Times Square ise "Times Meydanı" olarak bilinmektedir.

TİMES SQUARE NEREDE?

Times Square, New York şehrinde West 42. Cadde'nin Broadway ve Seventh Avenue ile kesiştiği kavşak ve etrafındaki alan. Kesin sınırları olmamakla birlikte aşağı yukarı doğuda Sixth Avenue, batıda Eighth Avenue, güneyde 40. Cadde ve kuzeyde 53. Cadde'ye kadar uzanan bir alan olup Manhattan'ın Midtown bölgesinin batı kesimine denk gelir.

1904 yılının yılbaşı akşamı, Times Meydanı'na ismini veren New York Times'ın meydandaki yeni binalarına taşınmasının havai fişeklerle kutlanmasıyla yeni bir gelenek başladı ve her yıl yılbaşı bu meydanda havai fişeklerle kutlanmaya başlandı. Bu gelenek hâlâ devam etmektedir. Her yıl meydanda oluşan binlerce kişilik kalabalık yeni yılı gösteren meşhur ışıklı topun inişini seyreder. Times Meydanı yoğun trafiğiyle ünlü olduğu gibi taksileriyle de ünlü bir meydandır.

Times Square dünya haritasındaki yeri:

Times Square nerede? Times Square ne demek? Times Square hangi ülkede bulunuyor? Amerika'da mı?

TWİTTER'DA TREND OLDU!

ABD'nin en büyük eyaletlerinden olan New York Manhattan'daki Times Square meydanına Türk Bayrağı ve 251 şehidimizin fotoğrafları yansıtıldı. Bunun ardından "Times Square" etiketi Twitter'da trendler listesine girdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Arda Turan Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Times Square nerede? Times Square ne demek? Twitter trend olan Times Square hangi ülkede bulunuyor? Amerika'da mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:39:29. #1.14#

title