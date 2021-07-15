Times Square nerede? Times Square ne demek? Twitter trend olan Times Square hangi ülkede bulunuyor? Amerika'da mı?

Twitter'da trend topic olan Times Square vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Times Square ne demek, ne anlama geliyor? Times Square neresi? Times Square hangi ülkede bulunuyor? Times Square Türkçe'si nedir? Square ne demek? Times Square 'a nasıl gidilir? Times Square hangi ülkede ve hangi şehirde bulunur? Detaylar haberimizde...

ABD'nin en büyük eyaletlerinden olan New York Manhattan'daki Times Square meydanına Türk Bayrağı ve 251 şehidimizin fotoğrafları yansıtıldı. Bunun ardından vatandaşlar Times Square nerede, hangi ülkede bulunuyor merak etti. Times Square 'a nasıl gidilir? Times Square ne demek?

TİMES SQUARE NE DEMEK?

Square "Meydan" anlamına geliyor. Times Square ise "Times Meydanı" olarak bilinmektedir.

TİMES SQUARE NEREDE?

Times Square, New York şehrinde West 42. Cadde'nin Broadway ve Seventh Avenue ile kesiştiği kavşak ve etrafındaki alan. Kesin sınırları olmamakla birlikte aşağı yukarı doğuda Sixth Avenue, batıda Eighth Avenue, güneyde 40. Cadde ve kuzeyde 53. Cadde'ye kadar uzanan bir alan olup Manhattan'ın Midtown bölgesinin batı kesimine denk gelir.

1904 yılının yılbaşı akşamı, Times Meydanı'na ismini veren New York Times'ın meydandaki yeni binalarına taşınmasının havai fişeklerle kutlanmasıyla yeni bir gelenek başladı ve her yıl yılbaşı bu meydanda havai fişeklerle kutlanmaya başlandı. Bu gelenek hâlâ devam etmektedir. Her yıl meydanda oluşan binlerce kişilik kalabalık yeni yılı gösteren meşhur ışıklı topun inişini seyreder. Times Meydanı yoğun trafiğiyle ünlü olduğu gibi taksileriyle de ünlü bir meydandır.

Times Square dünya haritasındaki yeri:

TWİTTER'DA TREND OLDU!

ABD'nin en büyük eyaletlerinden olan New York Manhattan'daki Times Square meydanına Türk Bayrağı ve 251 şehidimizin fotoğrafları yansıtıldı. Bunun ardından "Times Square" etiketi Twitter'da trendler listesine girdi.