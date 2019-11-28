Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW
New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.
28.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:38
New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW