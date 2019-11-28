Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW
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Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.

28.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:38
Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW

Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW
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