Times Meydanı'nda bombalı saldırı tehditine gözaltı
NEW ABD'de New York'un Times Meydanı'nda bombalı saldırı için patlayıcı madde alacağını söyleyen kişi gözaltına alındı.
NEW ABD'de New York'un Times Meydanı'nda bombalı saldırı için patlayıcı madde alacağını söyleyen kişi gözaltına alındı.
Amerikan basınındaki bilgilere göre, güvenlik güçleri, Times Meydanı'nda polisleri ve hükümet yetkililerini öldüreceği ve bunun için de silah ve patlayıcı madde almak istediğini belirten bir şüpheliyi radarına aldı.
Güvenlik yetkilileri söz konusu kişinin dün gece gözaltına alındığını kaydederken, söz konusu istihbaratın nasıl öğrenildiği ve şüphelinin nerede ve nasıl gözaltına alındığına dair herhangi bir detay vermedi.
Kaynak: AA
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