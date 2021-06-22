Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu
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Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu ABD'nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde "hoverboard" ile Times Meydanı'nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

- Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde kimliği bilinmeyen bir şahsın, 20 Haziran tarihinde "hoverboard" ile Times Meydanı'nda yaptığı uçuşa ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin New York kentinde yer alan Times Meydanı, geçtiğimiz pazar günü ilginç bir olaya sahne oldu. Yüzünü taktığı kask ile gizleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 20 Haziran tarihinde Times Meydanı semalarında tüm halkın şaşkın bakışları içinde "hoverboard" ile alçak uçuş gerçekleştirdi. Meydandaki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları görüntülerdeki şahsı, ünlü Spider-Man filimdeki kötü karakter Green Goblin'e benzetti. Ayrıca yerel basında yayınlanan haberlerde ise, cihazın Omni Hoverboards tarafından üretildiği ve maliyetinin yaklaşık 20 bin dolar olduğu ileri sürüldü.

Times Meydanı'nda bir kişi 'hoverboard' ile uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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