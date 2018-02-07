Times: Işid Suriye ve Irak'ta Yeniden Örgütleniyor

İngiliz Times gazetesi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), Suriye ve Irak'taki kaos ortamını kullanarak yeniden örgütlendiğini yazdı.

Gazetenin Hannah Lucinda Smith ve Richard Spencer imzalı haberinde, IŞİD'in Ekim ayından beri yeniden saldırılar düzenlemeye başladığı ve iki yıl önce çıkarıldığı Suriye'nin kuzeybatısında Beşar Esad güçleriyle yeniden savaşa giriştiği belirtiliyor.

Örgütün, Suriye'nin Hama eyaletinde geçen yılın sonlarına doğru ortaya çıktığı ve kısa bir sürede Halep, Hama ve İdlib eyaletleri sınırındaki 400 metrekarelik bir alanı ele geçirdiği belirtiliyor.

Irak'ta ise ülkedeki gelişmeleri takip eden grupların verilerine göre, IŞİD militanları ya da örgütün etkili olduğu yerlerde kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından yaklaşık son 3,5 ayda en az 440 bombalı saldırı, çatışma, suikast ve kaçırma olaylarının meydana geldiği kaydediliyor.

Örgütün özellikle Diyala eyaleti, Musul eyaleti ve lideri Ebu Bekr el-Bağdadi'nin saklandığı düşünülen Anbar eyaletinde güçlü olduğu sanılıyor.

Militanların, daha önce ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından ele geçirildiği belirlenen yerlerde göründüğü kaydediliyor.

Haberde, Irak ordusunun Kasım 2016'da yeniden ele geçirdiği Hammam el Alil kentinde IŞİD militanlarının 29 Ocak'ta Irak bayrağını indirdikleri ve kent sakinlerini bayrağı yeniden asmamaları için tehdit ettikleri yazıyor.

Bölge sakinlerine göre militanlar 6 Ocak'ta, bir zamanlar örgütün Irak'taki kalesi olan Musul'un batısında gövde gösterisi yapmak için bir geçit töreni düzenlediler.

Haberde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararının ardından Bağdat hükümetiyle ilişkilerinin bozulması ve neticede Kerkük'te silahlarını birbirlerine doğrultmalarından beri IŞİD'in Irak ve Suriye'de gücünü artırdığı kaydediliyor.

Habere göre, Ekim ayının sonlarından beri 390 Iraklı sivil ve 142 güvenlik görevlisi örgüt militanları tarafından öldürüldü.

Irak'ta tahminlere göre 7 bin Amerikan askerinin bulunduğu ancak IŞİD'in kontrolünü azalttıkça bu güçlerin ülkeden çekilmeye başlandıkları biliniyor.

Rejimin geçen hafta 19 köyü yeniden ele geçirdiği kaydediliyor. Habere göre silahlı muhalif gruplar rejimi,bu gruplara saldırılar düzenlemesi için kontrolü altındaki bölgelerde IŞİD'e izin vermekle suçluyor.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ceyş'ün Nasr'ın üyesi Muhammed Reşid, "IŞİD Rus savaş uçaklarının yardımıyla daha fazla bölge ele geçiriyor" diyor.

"Suriye'nin doğusundan rejimin elindeki bölgelerden geçmeden İdlib'e nasıl gelebilirler? IŞİD ve Esad arasındaki bütün çatışmalar uydurma" diyor.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon da IŞİD militanlarının rejimin elindeki bölgeler yoluyla ülkenin farklı kesimlerine geçtiklerine dair bazı kanıtlar olduğunu söylüyor.

Haberde, kimi IŞİD militanlarının Türkiye'ye geçtiklerine ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'da sağ kalan yüzlerce militanlara geçiş izni vermekle suçlandıklarına dair haberler hatırlatılıyor.

'Afrin operasyonunun etkisi var'

Haberde Albay Ryan Dillon'ın Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın IŞİD ile mücadeleye zarar vermesinden endişe duyulduğuna ilişkin sözleri de yer alıyor.

Gazeteye konuşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) sözcüsü Mustafa Bali, "Afrin operasyonunun, örgütün canlanmasında ve yeni saldırılar düzenlemek için fırsat bulmasında kesinlikle etkisi var" diyor.