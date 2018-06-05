Times: Irak Susuzluktan Ilısu Barajını Sorumlu Tutuyor

Times gazetesi, Iraklı yetkililerin ülkedeki su sıkıntısından Türkiye'nin Dicle Nehri üzerine yaptığı Ilısu Barajını sorumlu tuttuğunu yazıyor.

Bağdat sakinlerinin kentten geçen Dicle Nehrini bazı noktalarda yürüyerek geçebildiğini aktaran gazete, böyle bir durumun ilk kez yaşandığını vurguluyor ve su seviyelerinin birden azalmasından, Ilısu Barajı gölünü doldurmaya başlayan Türkiye'nin suçlandığını belirtiyor.

Su seviyelerinin Irak genelinde azalmasından ise Irak hükümetinin sorumlu tutulduğu aktarılıyor.

Irak Su Bakanı Hasan el Canabi'nin, konuyla ilgili parlamentoda yapılan bir toplantıda hükümetin sorunun farkında olduğunu ve sorunla başa çıkabilmek için 24 adımlık bir plan hazırlandığını söylediği vurgulanıyor.

Halkı su tasarrufu yapmaya çağıran bakanın suçu tamamen Türkiye'ye yüklediği ifade ediliyor.

'1 Haziran'dan itibaren doldurulmalıydı' Habere göre El Canabi, "Irak ve Türkiye arasında baraj gölünün doldurulmasının koordine edilmesi için bir anlaşma yapıldı. Ancak Türkiye baraj gölünü 1 Mart'tan itibarendoldurmaya başladı." diyor.

Barajın, tarım ürünleri için gereken suyun sağlanması için 1 Haziran'dan itibaren doldurulması gerektiği kaydediliyor.

Türkiye'nın Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın ise Ankara'nın politikasını savunarak, Türkiye'nin de son 40 yılın en kötü kuuraklığından etkilendiğini söylediği belirtiliyor.

Gazete Irak Parlamentosu'nda yapılan toplantınını ardından Ankara'yla görüşme yapma ve baraj gölünün doldurulmasının üç ay ertelenmesinin istenmesi kararının alındığını yazıyor.