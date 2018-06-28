Times: İngiltere Trump'ın Putin'le Barışmasından Endişeleniyor

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, bugün manşetinde yayınladığı haberde İngiltere'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le barışmasından çekindiğini yazdı.

İki liderin önümüzdeki ay görüşmesi planlanıyor.

Gazeteye göre İngiliz bakanlar, Putin'in Trump'ı Avrupa'daki ABD askerlerinin etkisini azaltacak politikalara ikna ederek Avrupa'daki NATO ülkelerini Rusya'ya karşı savunmasız bırakacağından endişeleniyor.

Gazetenin Politika Editörü Yardımcısı Sam Coates ve Brüksel'deki muhabiri Bruno Waterfield'ın imzasını taşıyan habere göre yetkililer Putin'in kıtadaki NATO tatbikatlarını iptal ettirmesinden kaygılanıyor.

Gazeteye konuşan bir bakan "Bizi tedirgin eden ihtimal Trump ve Putin arasında bir 'barış' ilan edilmesi ve iki liderin 'Avrupa'da bu kadar askeri ekipmana ne gerek var' diyerek karşılıklı olarak silahlarını geri çekmeleri" diyor ve ekliyor:

"Barışa karşı olmak zordur ama böyle bir adım gerçekten barış getirir mi?"

Bakanlar, uzmanlar ve yetkililerle konuşan Times, toplantıdan çıkma ihtimali olan üç sonucu şöyle sıralıyor:

Putin Trump'ı ikna ederek sonbaharda Norveç'te gerçekleşecek tatbikata katılmamasını sağlayabilir. Trump, tatbikata katılmamanın büyük tasarruf sağladığını öne sürebilir.

Polonya'nın ABD'yi ülkelerine askeri kurmak için davet etmesi ve bunun için ABD'ye 2 milyar dolar ödemeye hazır olduğunu açıklamasının ardından bu üssün NATO kapsamında değil, ikili bir anlaşmayla kurulması kararı alınabilir.

Trump Doğu Ukrayna'da ateşkes karşılığında Kırım'ın ilhakını tanıyıp Rusya'ya yaptırımları azaltabilir. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu ihtimali olası görmüyor.