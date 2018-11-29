Times: İdlib'de Kuşatılan Savaşçılar Haydutluğa ve İşkenceye Yöneliyor

İngiliz Times gazetesi, "İç çatışmalar, isyancıların kalesini 'yeni Gazze'ye' çeviriyor" başlıklı haberinde, Suriye'nin İdlib vilayetindeki son gelişmelere değindi. Gazete, bölgede günlük yaşamın giderek zorlaştığını, kuşatılan savaşçıların, haydutluğa ve işkenceye yöneldiklerini yazdı.

Times'ın Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyan haberde önce, rejim güçlerinin işlediği suçları bildiren 25 yaşındaki aktivist Bilal Srewel'in başına gelenler aktarılıyor.

Türkiye'nin desteklediği güçlü bir isyancı örgüt tarafından kaçırıldığını iddia eden Srewel, "Ellerim, gözlerim bağlandı. Bilmediğim bir yere götürüldüm ve sopalarla yarım saat boyunca dövüldüm" diyor.

'Hırsızlar ve yağmacılar her yerde'

İdlib'de yaşamın giderek zorlaştığı belirtilirken, bir başka aktivistin de "Yolsuzluk var, hırsızlar ve yağmacılar her yerde" dediği aktarılıyor.

Times'a göre, Batılı yardım kuruluşlarıyla bağlantılı herkes, parası olacağı düşüncesiyle kaçırılma riski altında.

"Suriye'nin güneybatı köşesine sıkışmış 3 milyon kişinin pek çoğu gitmek istiyor ama gidemiyorlar" diyen Times, güney ve güneydoğuda rejim güçlerinin muhaliflerin elindeki bölgelere top ateşi açtığını, Türk askerlerinin varlığına rağmen, saldırı tehdidinde bulunduğunu söylüyor.

Kuzey ve batıdaki Türk sınırının da kapalı olduğu vurgulanıyor.



'Yeni Gazze'

İdlib'i "çitlerle çevrili ve devriye gezilen bir Araf, Suriye'nin geri kalanından kopuk ve zorlu bir yaşam sürmekten başka bir seçeneğin olmadığı bir yer" diye tanımlayan Times, diplomatların İdlib'e "dünyanın yeni Gazze'si" adını verdiğini söylüyor.

Gazetedeki haber şöyle devam ediyor:

"Türkiye, Kürtlerden ve isyancı güçlerden ele geçirdiği Afrin ve doğusundaki bölgeler için güvenlik garantisi vermişti. Bölgenin güney yarısı, İdlib kenti ve güneydoğu Halep'ten oluşuyor. Buralarda Türk gözlem noktaları var ama daha önce El Kaide'yle bağlantısı olan Heyet Tahrir el Şam, El Kaide bağlantılı diğer gruplar ve cihatçı olmayan isyancı örgütlerce yönetiliyor. Türkiye, rejimin destekçileri İran ve Rusya'yla yaptığı 'barış anlaşmasında' bölgede düzeni sağlayacağını vadetti ama bunu yapamadı."

Haberde Syria Relief adlı yardım kuruluşunun, bir doktorlarının iki hafta önce kaçırıldığını ve ailesinin fidye paraları olmadığını söylemesi üzerine öldürüldüğünü duyurduğu aktarılıyor.

İdlib yakınlarında yaşayan emekli hakim Muhammed Nur Hemedi'nin de silahlı ve maskeli 5 kişi tarafından kaçırıldığı, yeraltındaki bir hücrede 21 gün tutulup, işkence görmesinin ardından, ailesinin 50 bin dolar ödemesiyle serbest bırakıldığı belirtiliyor.



Nüfuz rekabeti

Muhammed Nur Hemedi, İdlib'de rakip gruplar arasındaki nüfuz rekabetinin asayişi bozduğunu söylüyor.

Hemedi "27 yıl hakimlik yaptım, uluslararası hukuk doktoram var ve hayatım boyunca böyle acımasız bir işkence görmedim. Yedi ayak tırnağımı söktüler" diyor ve ekliyor:

"Bir birleşik idari makamın olmaması, yoz ve şiddet yanlısı insanların yönetimi ele geçirmesine, sıradan ve önde gelen insanları hem susturmak hem de paralarını almak için hedef almalarına yol açtı."

Times'ın haberinde ayrıca şu yorum yer alıyor:

"Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 'barış görüşmelerine' geri dönülmek üzereyken, sıradan halk rejimin toplu cinayetleri ve bombardımanları ve Heyet Tahrir el Şam'ın zorbalığı ile Türkiye'nin üzerine gitmekte isteksiz davrandığı suç çeteleri arasında kaldıklarını söylüyor. Türkiye, Heyet Tahrir El Şam ve daha radikal cihatçı grupları yok etmeye çalıştığını söylüyor. Ancak kendisine sadık grupları bile birleştirmeyi başaramadı."