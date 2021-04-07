Times: AB yeni göç dalgasını önlemek için Erdoğan'a daha fazla para teklif etti
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Times: AB yeni göç dalgasını önlemek için Erdoğan'a daha fazla para teklif etti

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Times: AB yeni göç dalgasını önlemek için Erdoğan'a daha fazla para teklif etti

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, AB'nin Türkiye'ye, yeni bir göçmen akınını durdurması karşılığında daha fazla maddi yardım teklifinde bulunduğunu yazdı.

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İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşmeye sayfalarında yer verdi.

Gazete Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye, yeni bir göçmen akınını durdurması karşılığında daha fazla maddi yardım teklifinde bulunduğunu yazdı.

Times'taki haber, gazetenin İstanbul muhabiri Hanna Lucinda Smith'in imzasını taşıyor.

Haberde, liderlerin Türkiye ile AB arasında 5 yıl önce varılan Göç Mutabakatı'nı yenileme kararı aldıkları belirtiliyor.

Gazete bu gelişmeyi şu satırlarla yorumluyor:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'da yeni bir mülteci krizini önleme karşılığında AB'den daha fazla para aldı."

2016'da varılan mutabakat, AB'nin Türkiye'ye 6 milyar euro mali yardım yapmasını öngörüyordu.

Times'a göre dün Ankara'da bu anlaşmanın uzatılması ve Ankara'ya daha fazla yardım yapılması kararlaştırıldı.

'Yapmacık tavır'

Detaylar açıklanmasa da AB; Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e yönelik mültecilerle ilgili mali yardım paketini yakında kamuoyuna duyuracak.

Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"AB liderleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve HDP'nin kapatılması yönünde adımlar atılması da dahil olmak üzere ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri konusunda geri adımlar atılmasına yönelik kaygılarını dile getirdiklerini söyledi. Ancak bu büyük oranda yapmacık bir tavır gibi göründü.

"Zira Göç Mutabakatı'nın yenilenmesinin yanı sıra Türkiye ile AB arasında 2018'de askıya alınan üst düzey diyalog yeniden başlayacak. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için de bir öneri hazırlandı."

Times'taki haberde, Göç Mutabakatı sonrası Yunan Adaları'na varan göçmenlerin sayısının önemli oranda azaldığı, geçen yıl 59 bin 726 olan bu sayının 2020'de 9 bin 714'e düştüğü aktarılıyor; sayının azalmasında Covid-19 kısıtlamalarının da etkili olduğu vurgulanıyor.

Haberde ayrıca mutabakatın birçok çevrede eleştirildiği hatırlatılıyor, göçmenlerin Yunanistan'daki sığınma başvurusu sürecinin sonuçlanmasının yıllar alabileceği belirtiliyor.

BBC

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