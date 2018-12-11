Time Yılın Kişisi Olarak Aralarında Cemal Kaşıkçı'nın da Bulunduğu 'Koruyucuları' Seçti

Time dergisi, Yılın Kişisi 2018'e "Koruyucular" olarak adlandırdığı bir grup gazeteciyi seçti. Yılın kişisi seçilenler arasında kimler var? Dergi, dört ayrı kazanan için dört ayrı kapak tasarladı.

Times'ın internet sitesinde yer alan yılın kişisi tanıtım yazısında ise Cemal Kaşıkçı için "Gri keçi sakallı ve nazik tavırlı yiğit adam ülkesinin hükümetine itiraz ediyordu. Konuşanların nasıl bir vahşetle karşılaştığı hakkındaki doğruları tüm dünyaya söyledi. Bu yüzden de öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Times, diğer ödül sahipleriyle ilgili ise şunları yazdı:

"Filipinler'de Rappler sitesi Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, İnsan Hakları İzleme Örgütü tahminlerine göre 12 bin kişinin ölümüne yol açan vahşi uyuşturucuya karşı savaşı ve yargısız infazlarını haberleştirdi. Duterte, Rappler'daki gazetecilere akreditasyon vermiyor ve Kasım ayında internet sitesine açtığı vergi usulsüzlüğü davası ile Ressa'yı 10 yıla kadar hapisle cezalandırabilir.

"ABD Maryland'deki Capital gazetesinin çalışanları 28 Haziran'dan beri öldürülen beş arkadaşları olmadan yayın hayatına devam ediyor. Gazete hala ayakta hatta saldırının ardından, ulusal basının partizan çizgilere kaydığı bir dönemde güven ve topluluk bağlarıyla daha da güçlü bir şekilde devam ediyor.

"Ve Myanmar'da iki genç Reuters muhabiri, ülkeyi bölmekte olan etnik ayrıma meydan okudukları için eşleri ve çocuklarından ayrı bir şekilde hala cezaevinde. Azınlıktaki Arakan Müslümanlarından 10 kişinin öldürülmesini belgeleyen Kyaw Soe Oo ve Wa Lone yedi yıl hapis cezası aldı. Ortaya çıkardıkları katillere ise 10'ar yıl verildi."