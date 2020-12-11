TIME Yılın Kişisi kimdir?

Time dergisi,"Yılın Kişisi"ni Joe Biden ve Kamala Harris 2020'de olarak seçildi.

TIME YILIN KİŞİSİ 2020 KİMDİR?

İkili, 7 Kasım'da Donald Trump'ı acı bir seçimde yendikleri ve onu yalnızca bir dönem görev yapan küçük bir başkanlar kulübüne soktuğunda tarih yazdı. O gün Harris ülkenin ilk kadın, ilk Siyah ve ilk Güney Asyalı gelecek dönem başkan yardımcısı oldu.

Time editörü , "Amerikan öyküsünü değiştirmek, empati güçlerinin bölünmenin öfkesinden daha büyük olduğunu göstermek, kederli bir dünyada iyileştirme vizyonunu paylaşmak için Joe Biden ve Kamala Harris, TIME'ın 2020 Yılın Kişisi'dir" diye açıklandı.

TIME Yılın İş Adamı



Zoom CEO'su Eric Yuan, Yılın İş Adamı seçildi. Görüntülü sohbet hizmeti, insanları çalışmaya ve evden öğrenmeye zorlayan bir sağlık krizinin ortasında popülerlik kazandı.

TIME Yılın Muhafızları

Time, Yılın Muhafızları kategorisinde, Assa Traoré, Porche Bennett-Bey ve ırksal adalet örgütleyicileri adlı aktivistler; pandemiyle savaşan ön saflardaki sağlık çalışanları; Dr. Anthony Fauci'y i seçti.

Time dergisinin özellikle etkili bir kişiyi seçme geleneği, 1927'de Yılın Adamı olarak lanse edilerek başladı. İsim daha sonra bir bireye, bir gruba, bir harekete veya bir fikre verilen ve geçen yıl en fazla etkiye sahip olan Yılın Kişisi olarak değiştirildi. 2006'da Time, internetteki içeriğe katkıda bulunan milyonlarca insanı ödüllendirmek için Yılın Kişisi seçildi. Kesimi yapan herkes olumlu bir etkiye sahip değildi. Örneğin Adolf Hitler, 1938'de Yılın Adamı oldu. 2019'da Time, genç iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçti

Kısa liste Perşembe yılın en dramatik olayların açık bir yansıması olduğunu daha önce açıkladı. Biden, Trump, Frontline Health Care Workers ve Dr. Fauci ve Irksal Adalet Hareketi, ölümcül bir salgın, ırksal adaletsizlikler üzerine sosyal huzursuzluk ve çekişmeli bir seçim içeren çalkantılı bir yılda önemli karakterlerdi.

TIME Yılın Sporcusu

NBA yıldızı LeBron James , Yılın Sporcusu seçildi ve Koreli pop grubu BTS, Perşembe sabahı NBC'nin "Today" programında açıklanan Yılın Şovmeniydi. Yılın Kişisi, ağda özel bir prime time yayınında tanıtıldı ve NBC'nin, Yılın Kişisi için bu ölçeğin kapsamı konusunda derginin Emmy ödüllü Time Studios'uyla ilk ortaklığı oldu.

TIME Yılın Oyuncuları



Oyuncular Issa Rae ve Matthew McConaughey, Vanessa Bryant, John Cena, Yo Yo Ma, BTS ve HER Bruce Springsteen'in Yılın Kişisi'ni sunduğu, saatlerce süren, yıldızlarla dolu etkinliğe başladı.

TIME Yılın İş Adamı



Time, geçen yıl Yılın İş Adamı da dahil olmak üzere dört ek kategori ekleyerek Yılın Kişisi franchise'ını genişletti. Ardından alındı Salesforce ( CRM ) CEO'su Marc Benioff ve eşi Lynne Benioff Zaman satın dergi çakıltaşı dan 2018 yılında Meredith Corp ( MDP ) vardı, edinilmiş 2017 yılında Zaman Inc..

Time's Athlete of the Year için kapakta 14 yaşındaki Tyler Gordon'un LeBron James tablosu yer alıyor.

Time'ın Yılın Sporcusu için kapağında 14 yaşındaki Tyler Gordon'un LeBron James tablosu yer alıyor.

TIME Yılın Çocuğu



TV etkinliği, bu yıl Time Studios için bu tür üçüncü yayın ortaklığı. Time, yıllık TIME100 galasının yerine, Eylül ayında ABC'deki bir TV programıyla en etkili 100 kişiyi açıkladı. Geçen hafta Time , Nickelodeon ve CBS'de yayınlanan bir TV programında ilk Yılın Çocuğu seçildi .