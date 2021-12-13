Time dergisi yılın kişisi kim seçildi 2021? Time dergisi kapağında kimin resmi var? Yılın kişisi kim oldu?

TIME dergisi, elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Yılın Kişisi seçti. Yılın kişisi kim oldu? Elon Musk kimdir, kaç yaşında, nereli? Elon Musk neyi icat etti? Time dergisi kapağında kimin fotoğrafı var?

YILIN KİŞİSİ KİM SEÇİLDİ 2021?

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı seçti. Derginin Üst Yöneticisi (CEO) ve Baş Editörü Edward Felsenthal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılın Kişisi, bir etkinin işaretidir ve çok az kişinin Musk'tan daha çok dünya ve dünya dışında etkisi vardır." ifadesini kullandı.

TIME dergisi, elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Yılın Kişisi seçti.

50 yaşındaki Güney Afrika doğumlu Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakıp, yılın en zengin kişisi de olmuştu. Ekim ayında Tesla'nın piyasa değeri bir trilyon doları aştı. Ayrıca bir uzay girişimcisi olan Musk ayrıca şirketi SpaceX ile birlikte Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'yle (NASA) birlikte birçok proje yürüttü.

TIME Baş Editörü Edward Felsenthal, kazananı açıkladığı Twitter mesajında "Yılın Kişisi Ödülü bir nüfuz işaretidir ve hem dünyada ve potansiyel olarak Dünya'nun dışında da @elonmusk kadar çok az insan vardır" dedi. Elon Musk, Twitter'da 66 milyon takipçiye sahip ve Mayıs ayında ünlü komedi programı Saturday Night Live'da misafir sunuculuk yaptı. Musk piyasaları ve kripto paraları tek bir Twitter mesajıyla alt üst etmesiyle de biliniyor. Ancak Musk'ın asıl sosyo-ekonomik etkisinin çığır açan elektrikli araçları olduğu belirtiliyor.

Musk, TIME'a verdiği, ödül duyurusuyla birlikte yayımlanan söyleşide, "Tesla'da niyetimiz hep otomotiv endüstrisine bir örnek olmaktı. Ayrıca onların da elektrikli araçlar üretmesini ve yenilenebilir enerjiye dönüşümü hızlandırabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Time dergisi kapak fotoğrafı:

MUSK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSEDİLDİ

Musk'ın 2021'de sadece dünyanın en zengin insanı olarak değil, toplumlara büyük değişiklik getiren bir kişi olarak öne çıktığını kaydeden Felsenthal, "Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok ve son dönemde mirasını satıyor. Yörüngeye uydular götürüyor ve güneşe koşuyor, kendi ürettiği, benzin kullanmayan ve neredeyse sürücüye ihtiyaç duymayan arabayı kullanıyor. Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İNSAN İÇİN İLHAM KAYNAĞI"

Fersenthal, Musk'ın birçok insan için ilham kaynağı olduğunun altını çizerek, Musk'ın teknoloji dünyasına büyük bir devrim getirdiğini sözlerine ekledi.

1927'den bu yana "Yılın Kişisini" seçen Time Dergisi, ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Olivia Rodrigo'yu "Yılın Sanatçısı", ABD'li Jimnastikçi Simone Biles'ı da "Yılın Sporcusu" seçti.

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