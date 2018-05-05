Time Dergisi, Erdoğan'ı Putin'le Birlikte Kapağına Taşıdı

Dünyanın önde gelen haber dergilerinden Time, 14 Mayıs'ta raflara çıkacak sayısının kapağını kamuoyuyla paylaştı. "Güçlü adamın yükselişi" başlıklı kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Devlet Başkanı Duterte ile birlikte Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yer alıyor.

GÜÇLÜ ADAMLAR

Basın tarihinin en ikonik kapaklarına imza atan Time dergisi 14 Mayıs'ta piyasaya çıkacak edisyonun kapağını paylaştı. Geçmişte Mustafa Kemal Atatürk ve Naim Süleymanoğlu gibi isimleri kapağına taşıyan Time bu sefer, "Güçlü adamlar" olarak tanımladığı isimleri kullandı.

Ünlü gazeteci Ian Bremmer'ın yazdığı, "Güçlü adamlar çağı" konulu makaleyi kapağına taşıyan Time editörleri, kapakta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer alıyor.

FİLMLERDEKİ GİBİ

Makalede, "Hollywood 1970'lerde 'öfkeli adamların' olduğu filmler yapmaya başladı. Bu hikayelerde asi polisler ve kural tanımayan sert adamlar anlatılırdı ve genelde bu isimler Clint Eastwood ve Charles Bronson gibi isimler tarafından canlandırılırdı. Bu isimler zayıf bürokrasiye ve yozlaşmış yasalara savaş açardı. Bu adamlar yasaların, düzenin altını oymasına izin vermezlerdi" ifadesi kullanıldı.

MAKALEDE YER VERDİ

Bremmer imzalı makalede, bu liderlerin seçim dönemlerin hep bir hedefleri olduğunu ifade ederken, "2003'te laiklerin etkisine meydan okuyarak seçimleri kazandı ve şimdi siyasi sistemi kontrol ediyor" yorumu yapılırken Duterte hakkında ise, "Bir devlet başkanından ziyade bir mafya babası gibi konuşan eski bir belediye başkanı" yorumu yapıldı.

MERKEL VE MACRON'U YASALAR ZORLUYOR

Makalede Merkel, Macron, Theresa May ve Shinzo Abe gibi isimlerin mevcut yasalar yüzünden zor durumda kaldığına dikkat çekilirken, "Bu isimler oylarını artırmak ya da popülist baskıya yanıt vermek için karar vermek zorundalar. Güçlü adamların ise böyle bir sorunu yok. Onlar genelde baskıyı yapanlar ve sistem onların kendilerini korumalarını sağlayacak değişikliklerin yapılmasına imkan tanıyor" deniliyor.

ERDOĞAN, DERGİYE İKİ KERE KAPAK OLAN İKİNCİ TÜRK LİDER OLDU

Time dergisi, Erdoğan'ı ikinci kez kapağına taşımış oldu. İlk kez 2011 yılında Cumhurbaşkanını kapak yapan dergi, ikinci kez Erdoğan kapağıyla 14 Mayıs'ta okuyucularının karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra dergiye iki kere kapak olan ikinci Türk lider oldu.