TIME 2020 Yılın Kişisi Joe Biden ve Kamala Harris seçildi
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BBC

TIME 2020 Yılın Kişisi Joe Biden ve Kamala Harris seçildi

11.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:31
TIME 2020 Yılın Kişisi Joe Biden ve Kamala Harris seçildi

TIME dergisi, 2020'de ABD'nin 46'ncı başkanı olan Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris'i Yılın Kişisi seçti.

TIME dergisi, 2020'de ABD'nin 46'ncı başkanı olan Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris'i Yılın Kişisi seçti.

TIME, geçtiğimiz yıllarda da başkanları yılın kişisi seçtiğini ancak ilk kez bir başkan yardımcısını listeye eklediğini belirtti.

TIME, Biden-Kamala ikilisini zorlu bir dönemin beklediğini belirterek, neden bu iki ismi Yılın Kişisi seçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Önümüzdeki dört yılın sınavı şu olacak: 100 yılı aşkın bir zamandır hiç bu kadar kutuplaşmamış olan Amerikan halkı, başarı vaadini ortak bir zemin kurmanın üzerine inşa eden iki lideri seçti. Başarı şansı düşük görülüyor olabilir. Ancak bu dönem daha mükemmel bir ülkeye kavuşmayı hedefleyen bu çok zorlu yolculuğun en önemli bölümlerinden birisi olacak.

"Joe Biden ve Kamala Harris, Amerika'nın hikayesini değiştirmek, empatinin, bölünmenin öfkesinden daha güçlü olduğunu göstermek, acılar içindeki bir dünyada iyileştirme vizyonunu paylaşmak için TIME'ın 2020 Yılın Kişileri seçildi."

TIME bu yıl ayrıca, Yılın Koruyucuları'nı belirledi.

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada ön cephede mücadele veren Sağlık Çalışanları ve ırk adaletini sağlamak için çalışan sivil toplum temsilcilerini de Yılın Koruyucuları seçti.

Yılın İş İnsanı Zoom'un CEO'su ve kurucusu Eric Yuan, Yılın Sporcusu da LeBron James oldu.

BBC

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