TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin; "Tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durumla karşı karşıyayız. Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çeviren bu köhne zihniyetin kimlere hizmet ettiği iyi bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir." dedi.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birisinin gösterilerle, birtakım tartışma ve provokasyonlarla anılmasının üzücü olduğu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin, din ve millet düşmanlığından beslenen çevrelerin gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Öksüz, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların bir rektör meselesi olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm bu yaşananlar fikir ve düşünce özgürlüğü değil, aleni şekilde provokasyon, ahlaksızlık, hainlik ve hadsizliktir. Dolayısıyla tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durumla karşı karşıyayız. Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çeviren bu köhne zihniyetin kimlere hizmet ettiği iyi bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir. "

Bu fikir ve ifade özgürlüğü değil

Öksüz, gösterilerin fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin asla mümkün olmadığını vurgulayarak, "İnsanların ve toplumların özgürlük sınırları, diğer insanların ve toplumların özgürlüklerinin sınırlarında biter. Burada yaşananlar fikir ve ifade özgürlüğü değil, birilerinin kendi içlerindeki kin ve nefreti muhataplarına dayatma çalışmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Öksüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimsenin düşünce, fikir, ifade özgürlüğü perdesinin arkasında, kutsal değerlerimize hakaret etme, aşağılama hakkı yoktur. Bu tür konularda hukuka olan güven asla sarsılmamalıdır. Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü, özgürlük olarak pazarlamaya çalışan gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu güruhu kınıyor, milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın