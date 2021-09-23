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TİMAV 9. Geleneksel Hikaye Yarışması

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
TİMAV 9. Geleneksel Hikaye Yarışması

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 9. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda Hazal Türk birinci, Saliha Zeliha Çekiç ikinci ve Yunus Emre Gençelli üçüncü seçildi.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 9. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda Hazal Türk birinci, Saliha Zeliha Çekiç ikinci ve Yunus Emre Gençelli üçüncü seçildi.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, TİMAV olarak özelde imam hatipler, genelde ise din eğitimi, gençlik ve sosyal politikalar alanında bilgi, düşünce ve strateji üretmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gençliğe yatırımın hem bugüne hem geleceğe hem de ahirete yapılan en büyük yatırım olduğunu dile getiren Öksüz, "Herkesin bir hikayesi var, her milletin bir hikayesi var, her topluluğun bir hikayesi var ama bazı topluluklar, bazı milletler kendi hikayelerini kendileri yazar. Bazılarının hikayelerini de başkaları yazar. İmam hatip neslinde yapmış olduğumuz bu hikaye yarışmasının temelinde yatan ruh hali; imam hatip nesli kendi hikayesini kendi yazabilen bir nesildir. Şu anda Türkiye olarak kendi hikayemizi dünyada yazabiliyorsak onu bir imam hatiplinin liderliğinde yazabiliyoruz. Allah ondan razı olsun." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kendi hikayesini yazan gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İmam hatip neslinin bütün mücadelesinde adaleti savunduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, "Biz gençlerimize güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz. İmam hatip gençliği artık sadece imam hatip ismiyle sınırlı kalmıyorlar, her alanda bizi temsil ediyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından Öksüz, Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Konya İl Müftü Vekili Abdullah Yalman, 9. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren imam hatipli öğrencilere ödüllerini verdi.

Yarışmada Hazal Türk birinci, Saliha Zeliha Çekiç ikinci ve Yunus Emre Gençelli üçüncü seçildi.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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