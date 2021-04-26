Tımarlı Sulaması milli ekonomiye 77 milyon lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tımarlı Sulaması inşaatının tamamlanmasının ardından ülke ekonomisine 77 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tımarlı Sulaması inşaatının tamamlanmasının ardından ülke ekonomisine 77 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Çankırı ve Çorum'da yaptığı yatırımlarla bölgenin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tımarlı Sulaması İnşaatında Çankırı'da 13 bin 350 dekar, Çorum'da 30 bin dekar toplam 43 bin 350 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte toplamda 77 bin 50 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını vurguladı.

Yıldız, projenin yüzde 79'luk kısmının tamamlandığını, projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 77 milyon 50 bin lira katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın