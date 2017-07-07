Tim-Teb Girişim Evleri Firmaları 115 Milyon Liralık Yatırım Aldı

TİM-TEB Girişim Evleri programlarına katılan firmaların kamu ve özel yatırım kuruluşlarından aldıkları yatırımların toplamı 115 milyon liraya ulaştı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TİM ile Türkiye Ekonomi Bankası'nın (TEB) işbirliğiyle 2013'te hayata geçen TİM-TEB Girişim Evleri, düzenlediği programlarla bugüne kadar 400'ü aşan girişimciye danışmanlık ve 15 bin kişiye eğitim hizmetleri sundu. Programlara katılan firmaların kamu ve özel kuruluşlardan aldıkları yatırımların toplamı 115 milyon liraya ulaştı.



İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere toplam 9 ilde düzenlenen programlara katılmak için son başvuru tarihi 28 Temmuz 2017 olarak belirlendi. TİM-TEB Girişim Evleri, 11 farklı programıyla yeni kurulan start up işletmelerden yurt dışında büyümek isteyen teknoloji firmalarına kadar tüm girişimci firmaları destekliyor.



TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimciler, ücretsiz olarak ofis desteği, yönetim danışmanlığı programları, müşteri-yatırımcı buluşmaları, network ve tanıtım desteği gibi olanaklardan faydalanıyor. Programlara katılan firmaların ciroları yıllık 205 milyon lirayı aşarken, önemli bir kapasite seviyesine ulaşan Girişim Evleri, Türkiye'deki teknolojik girişimcilik ekosisteminin öncü yapılarından biri haline geldi.