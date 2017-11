Tim-Teb Girişim Evi, Girişimcileri Mobile Up Programına Bekliyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM-TEB Girişim Evi ile farklı girişimci gruplarına yönelik programlar geliştirmeye devam ediyor



TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB ve bünyesindeki 70 bin ihracatçı temsilcisi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM-TEB Girişim Evi ile farklı girişimci gruplarına yönelik programlar geliştirmeye devam ediyor. Mobil uygulama temelli projeleri olan girişimcilere özel yeni bir destek programı başlatan TİM-TEB Girişim Evi, girişimcilerin başvurularını bekliyor.



Farklı ölçeklerdeki girişimcilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için Wake Up, Let's UP, Step UP, Start UP, Level UP ve Grow UP programlarını hayata geçiren TİM-TEB Girişim Evi, şimdi de Türkiye'nin önde gelen mobil reklam platformlarından App Samurai iş birliğiyle Mobile UP programını hayata geçiriyor.



Bugüne kadar 6 binden fazla uygulamanın 8 milyondan fazla indirilmesini sağlayan ve Techstars Berlin 2017 sınıfına seçilmeyi başaran self-servis mobil reklam platformu App Samurai iş birliğiyle yürütülen program kapsamında girişimcilere globalde sürdürülebilir başarıya ulaşmaları için bilgi ve deneyimler aktarılacak.











25 Kasım ve 23 Aralık'ta iki oturum şeklinde düzenlenecek Mobile UP programı kapsamında mobil pazarlama, global bir start up olarak konumlanma, kaynak sağlama gibi temel kavramlar girişimcilerle paylaşılacak.



Başvurular 23 Kasım tarihine kadar https://appsamurai.com/mobile-up/ linkinden gerçekleştirilebilecek.