TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan gıda sorunu ile ilgili açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan gıda sorunu ile ilgili açıklama - Haberler
İhracat, Türkiye, Güncel

TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan gıda sorunu ile ilgili açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracat rakamlarını değerlendirerek, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de herhangi bir gıda sorunu yaşanmayacağını açıkladı.

03.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:16
TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan gıda sorunu ile ilgili açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracat rakamlarını değerlendirerek, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de herhangi bir gıda sorunu yaşanmayacağını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2020 yılının ilk çeyreğinde sektörde Türkiye genelinden 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Altunkaya, dünyayı etkisi altına alan ve insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini, birçok konuda Türkiye'nin kendi kendisine yetecek güçte olduğunu ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması gerektiğini söyledi.

2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen sektörel ihracatı değerlendiren Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ihracatta yavaşlama olsa da alınan tedbirlerle birlikte ihracatın sürdüğünü vurguladı. Altunkaya, Türkiye genelinde yılın ilk üç aylık döneminde Türkiye genelinden 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Altunkaya, salgının önlenmesi için alınan tedbirlere vatandaşların uyması gerektiğini, gıda konusunda Türkiye'nin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, sektörle ilgili ihracatın alınan önlemler ve kontrollü geçiş sistemiyle süreceğini de ifade etti. Altunkaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son bir aydır etkisini gösteren ve dünyayı adeta esir eden korona virüs salgını elbette birçok sektörü etkilemiştir. Ancak bizler üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatımıza devam etmek, insanların en önemli ihtiyacı olan gıda arzımızı sürdürmek zorundayız. Salgına karşı alınan önlemler ve sınırlardaki kontrollü geçişlerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz. Ülkemizde vatandaşlarımızın gıda konusunda panik yapmasına gerek yok. Herkese yetecek kadar ülkemizde gıda maddeleri mevcut. Yeter ki vatandaşlarımız alınan önlemlere ve kurallara uymaya devam etsin. Bu sürecin kısa bir süre içerisinde atlatılacağına ve bilim dünyasının salgını önlemeye yönelik önemli adımlar atacağına inanıyoruz" dedi.

199 ülkeye 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık hububat ihracatı

2020 yılının ilk üç aylık döneminde Türkiye'den 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına imza atıldığını ifade eden Altunkaya, 2020 Mart ayında da ülkemizden 633 milyon 355 bin dolar değerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatı yapıldığının altını çizdi.

2020 Mart ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 168 milyon 842 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, 2020 yılının ilk üç aylık döneminde Güneydoğu'dan yapılan toplam sektör ihracatının da 494 milyon 545 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye genelinde en fazla sektör ihracatının sırasıyla Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Amerika'ya yapıldığını belirten Altunkaya, bu süreçte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise sırasıyla Irak, Birleşik Devletler, Yemen ve Suudi Arabistan olduğunu söyledi. Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahip olunduğunu, bu ürünlerden elde edilen mamullerin sadece Türkiye'ye değil, birçok ülkeye yeteceğini bildirdi.

Sektörel ihracatın ürün bazında un, makarna, bitkisel yağlar, pasta ve pastacılık ürünleri, kakaolu mamuller, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, mercimek, bulgur, margarin, irmik, baharat çeşitleri, yemler, nohut, fasulye gibi ürünlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Mahsum Altunkaya, bu zorlu günlerde üretim ve tedarik zincirinin aksamadan sürdürülebilmesi için var güçleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini de aktardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Simge Sağın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan gıda sorunu ile ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 18:20:25. #1.15#
title