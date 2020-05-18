TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya'dan 19 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya'dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "101 yıl önce vatan savunması için kenetlenen milletimizin bu gün aynı inanç ve ruhla pandemiye karşı kenetlenmesi salgını yenmemizde en büyük...

TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:42

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "101 yıl önce vatan savunması için kenetlenen milletimizin bu gün aynı inanç ve ruhla pandemiye karşı kenetlenmesi salgını yenmemizde en büyük etken olacaktır" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 101 yıl önce işgal edilen vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılarak esaret altında tutulmak istenen milletin bağımsızlığına kavuşturulması için Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan kurtuluş meşalesini yaktığını kaydetti.

Bu meşalenin 101 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yolunu aydınlattığını ifade eden Altunkaya, "101 yıl önce milletçe kenetlenerek vatanımızı düşman işgalinden kurtarmayı başardık. Mücadele zafiyet kabul etmez. Bugün sadece bizleri ve milletimizi değil, bütün dünyayı, bütün insanlığı tehdit eden bir tehlikeyle karşı karşıyayız. 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla kenetlenerek bu mücadelenin galibi olabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Atatürk ve silah arkadaşları imkansızı başardı

Altunkaya'nın mesajının son bölümünde ise, "İşgal altındaki vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılması için Atatürk ve silah arkadaşlarının attığın en önemli adımlardan birisi hiç şüphesiz ki 101 yıl önce bağımsızlık meşalesini Samsun'dan yakmak oldu. Bu meşale ki yüzyıldı milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. En önemlisi de Atatürk bu anlamlı günü bayram olarak ilan edip gençliğimize armağan etmiştir. Yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan gençliğimize güveniyoruz. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesi, bilim ışığında yarınlarını aydınlatabilmesi için milletçe elimizden gelenleri yapmak bir vatandaşlık görevidir. Bu vesileyle vatan savunmasında şehit ve gazi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. O gün dünya milletleri birleşmiş ve ulusumuzu yok etmek, vatanımıza sahip çıkmak için Anadolu topraklarını işgal etmişti. Onları mağlup eden milli birlik ve beraberliğimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sağlanması ve mücadelenin bu yönde gerçekleştirilmesiydi. Bugün karşımızda bütün insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını var. Bu savaşı kazanmanın tek yolu 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla hareket ederek, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallara uymak ve mücadelede üzerimize düşenleri fazlasıyla yapmaktır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Haber
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ersin Korkut Türkan Şoray Hatice Çarpar Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya'dan 19 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:42:45. #1.15#
title