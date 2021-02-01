TİM, Sanal Ticaret Heyeti programlarına Katar ve Umman ile devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020 itibarıyla ikili ticaret hacminin Katar'la 1 milyar 312 milyon dolar, Umman ile 854 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıl Katar'a 760 milyon dolar, Umman'a ise 295 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiklerini...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2020 itibarıyla ikili ticaret hacminin Katar'la 1 milyar 312 milyon dolar, Umman ile 854 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen yıl Katar'a 760 milyon dolar, Umman'a ise 295 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki bu yıl heyetimizin ve dış ticarette normalleşmenin de etkisiyle her iki ülkeye ihracatımızda yeni rekorlara imza atacağız." ifadesini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, 2021 yılı için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve "Made in Türkiye" markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 43 ülkede 35 Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu düzenleyen TİM, bu yıl da farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle yeni nesil ticaret faaliyetlerine devam ediyor.

TİM, yeni nesil ticaret faaliyetleri kapsamında devam ettiği Sanal Ticaret Heyeti programlarının sonuncusunu Katar ve Umman'a gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla iki ülkeye düzenlenen Sanal Ticaret Heyeti programının açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldı.

Açıklamada, programdaki açılış konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Gülle, 2020'de olduğu gibi bu yıl da ihracat ailesinin, sanal ticaret heyetlerine yoğun ilgisinin devam ettiğini aktararak, Sanal Ticaret Heyeti programları kapsamında, dünyanın dört bir köşesindeki alıcılarla firmalarını tek tıkla buluşturabildiklerini bildirdi.

Gülle, "Bu coğrafyalarda sadece ticari bağlar değil, gönül bağları da kuruyoruz. Pandeminin geleceği ne olursa olsun sanal heyetlerimize devam edeceğiz. Bunun yanında, fiziki heyetlerimize de inşallah yıl ortasında tekrar başlıyoruz. İhracat ailesinin sahadaki neferleri olarak, dijitalde olsun, fiziki olsun her platformda 'ihracatla yükselen Türkiye' için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar ve Umman ile Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve ticari birçok alanda önemli iş birlikleri içerisinde olduğunu, bölgeyle gelişmiş ilişkileri ve yüzyıllardır süren gönül bağı bulunduğunu aktaran Gülle, Yüksek Stratejik Komite mekanizmasıyla Katar ve Türkiye arasında 2014 yılından bu yana üst düzey diyalog ve iş birliğinin kurumsal yapısının oluşturulduğunu kaydetti.

"İki ülkeyle toplam ticaret hacmimiz 2 milyar doların üzerinde"

Katar'la Serbest Ticaret Anlaşması'nı da (STA) kapsayan, ticari ve ekonomik ortaklık anlaşmaları müzakerelerinin ise 2018 yılında nihayete erdiğini bildiren Gülle, "İnanıyoruz ki yakın zamanda iç onay süreçleri sonrası tüm anlaşmalar hızla yürürlüğe girecektir. Umman'ın bağımsızlığı sonrası ilk tanıyan ülkelerin arasında ülkemizin yer alması, bu ülkeyle de ilişkilerimizin temelinin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Gülle, Türkiye'nin özellikle 2000'li yılların başına göre bugün Katar ve Umman'la dış ticaretini daha iyi noktalara taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Umman'a ihracatı 2001 yılında 30 milyon dolar seviyesindeyken bugün 20 katını aşarak 525 milyon dolara ulaştı. Katar'a ise ihracatımız 2001 yılında 8 milyon doların biraz üzerindeyken bugün 1 milyar doları aşarak 1 milyar 36 milyon dolara ulaştı. Bu ülkelere ihracatımızın bu denli artışında, sürekli ilerleyen, köklü ilişkilerimizin yanında, bu ekonomilerin yüksek büyüme hızının da etkisinin olduğu muhakkak.

2000'li yılların başında Katar'ın GSYH'si 20 milyar dolar seviyesindeyken 2019 itibarıyla 175 milyar dolar. Aynı şekilde, Umman'ın 2001 yılında GSYH'si 19 milyar dolarken, 2019'da 76 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz Katar'la 1 milyar 312 milyon dolar, Umman ile 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında Katar'a 760 milyon dolar, Umman'a ise 295 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. İki ülkeyle toplam ticaret hacmimiz de 2 milyar doların üzerinde."

"Pandemiye rağmen bu başarıların yakalanması oldukça önemli"

İsmail Gülle, söz konusu ticaret hacmini çok daha yukarılara taşımak anlamında çelik, demir ve demir dışı metaller, inşaat malzemeleri, mobilya, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve iklimlendirme sanayi sektörlerine büyük iş düştüğünü aktardı.

Gülle, "Bu pazarlara sektörel ihracatı incelediğimizde, Katar'a 2020 yılında tekstil ihracatımız yüzde 51 artışla 9,7 milyon dolar, hazır giyim ihracatımız yüzde 31 artışla 76,1 milyon dolar, iklimlendirme sanayi ihracatımız ise yüzde 24 artışla 35,6 milyon dolar oldu. Umman'a ise 2020'de gemi ve yat ihracatımız 16 katına çıkarak 29,7 milyon dolar oldu. Yaş meyve ihracatımız yüzde 80 artışla 5,3 milyon dolar, çelik ihracatımız yüzde 72 artışla 44,9 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatımız yüzde 64 artışla 34 milyon dolara ulaştı. Bu pazarlara gerçekleştirdiğimiz ihracatta pandemiye rağmen bu başarıların yakalanması oldukça önemli. İnanıyorum ki bu yıl heyetimizin ve dış ticarette normalleşmenin de etkisiyle her iki ülkeye ihracatımızda yeni rekorlara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"İnanıyoruz ki ikili görüşmeler sonrasında birçok yeni iş birliği kurulacak"

TİM Başkanı Gülle, her manada zorlu geçen 2020 yılında bile 2 ay tüm zamanların aylık ihracat rekoru kıran ihracatçıların, önümüzdeki aylarda çok daha başarılı bir performans ortaya koyacak güce ve enerjiye sahip olduğunu vurguladı.

Gülle, "İnanıyoruz ki Sanal Ticaret Heyeti kapsamında yapılacak ikili görüşmeler sonrasında da birçok yeni iş birliği kurulacak ve Sanal Ticaret Heyetimiz, potansiyel iş imkanlarını daha da belirginleştirecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan