TİM sanal seferlere başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüsün ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 13-15 Mayıs'ta Özbekistan ile başlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüsün ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 13-15 Mayıs'ta Özbekistan ile başlıyor. Özbekistan'ın ardından rotada Kenya, Hindistan ve Güney Kore olacak.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüs sürecinde ihracatçılar için devreye aldığı eylem planlarına yenilerini ekledi. TİM, dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Genel Ticaret Heyeti programları yerine Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Sanal Ticaret Heyeti programlarını devreye sokarken, geliştireceği sanal fuar platformuyla da ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına olanak sağlayacak. İhracatçı firmalar ile ilgili ülkelerdeki yabancı satın alımcıların çevrimiçi ortamda bir araya getirilerek nitelikli ikili iş görüşmeleri(B2B) düzenlemelerinin hedeflendiği Sanal Ticaret Heyeti programlarının ilki, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan ile tarımsal gıda, tarım makineleri, soğuk hava depolama ve gıda ambalajlama sektörlerinde gerçekleştirilecek.

İhracatçıların daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına 'Yeni nesil ticaret diplomasisi' faaliyetleri kapsamında bu adımı attıklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak bu yıl 202 ticaret heyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, küresel virüs salgının sebep olduğu engellere aldırmadan Afrika ve Orta Doğu'dan başlayarak Orta Asya'dan Uzakdoğu'yu uzanan bir hinterlantta, ticaret müşavirlerimizle yoğun temas içerisinde, sanal ortamda gerçekleştirmek üzere hızla çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlere dayanarak, Bakanlığımızın 2020 yılı için belirlediği 45 Hedef ve Öncelikli ülke arasından maksimum 3 saat fark olan 28 ülkenin Ticaret Müşavir ve Ataşelikleri ile irtibata geçtik. Muhtemel ülkeleri belirledik. Güney Kore, koronavirüs sürecindeki tedbirleri ile olumlu tabloya geçmesi ve sektörel olarak hedef pazar olması nedeniyle saat farkı kriterinin dışında tutularak listede yer aldı".

"İhracatçılardan yoğun talep geliyor"

Bu yıl düzenlenecek Sanal Ticaret Heyeti programlarına dair bilgi veren Gülle, "Özbekistan'ın ardından 27-29 Mayıs'ta gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde Kenya ile,15-19 Haziran'da tarım, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makinaları, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörlerinde Hindistan ile ve 22-23 Haziran'da plastik ve metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili sektörlerinde Güney Kore ile Sanal Ticaret Heyetlerine devam edeceğiz. Nijerya, Almanya, Bulgaristan, Kazakistan ve Pakistan'la da planlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatçılarımızın bu süreçte yoğun talebi söz konusu. TİM olarak ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve ihracatçılarımıza daima bir çözüm sunmayı misyon edinmiş bulunmaktayız. Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmalarımızın uğradığı pazar kayıplarını en aza indirerek bu süreci atlatmak en büyük temennimizdir" dedi.

"Sanal fuarlar Temmuz'da hayata geçecek"

Gülle, dünya genelinde 325 milyar dolar bir ekonomik değer üreten fuarcılık sektöründe pandemi nedeniyle pek çok organizasyonunun ertelendiğine veya iptal edildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı'nın listelerinde yer alan 2020 yılı desteklenen fuarlara baktığımızda imalat sektörleri için 151 milli fuar, 727 adet de bireysel fuarı desteklediğini görmekteyiz. Yılın ilk üç ayında gerçekleşebilen fuar sayısı ise toplam 878 fuardan sadece 214 adettir.Hizmet sektörlerine baktığımızda da 2020 yılında eğitimde 170, bilişimde 43, sağlıkta 152, film sektöründe 115, lojistikte 91, yayıncılıkta 33 ve yönetim danışmanlığında 20 olmak üzere toplam 1019 bireysel 7 de milli fuar organizasyonunun sadece yüzde 15'i gerçekleşebilmiş durumdadır. Bu durum, tedarik zincirinde yaşanan krizi derinleştirmekte, zincirde oluşan boşlukların ise yeni is birlikleri ile doldurulmasının önünde durmaktadır. Bu noktada TİM olarak geliştireceğimiz sanal fuar platformu ile dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren katılımcı ve ziyaretçileri tek bir platform üzerinde buluşturarak, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ve yeni iş birliklerini geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Bu platform sayesinde hem koronavirüsten etkilenen fuar sektörü ve piyasalar yeniden canlandırılacak hem de ciddi bir zaman ve maliyet avantajı oluşturulacak, koronavirüsün ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmasına katkı sağlayacak ve yeni fırsat pencerelerinin açılmasını da hızlandıracaktır.Tüm sektörlerde gerçekleştirmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğimiz sanal fuarları Temmuz ayı gibi hayata geçirmeyi planlıyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA