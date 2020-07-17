TiM Nijerya sanal ticaret heyetini gerçekleştirdi
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TiM Nijerya sanal ticaret heyetini gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 13-17 Temmuz'da Nijerya ile devam etti.

TiM Nijerya sanal ticaret heyetini gerçekleştirdi
17.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:40

TİM Başkanı İsmail Gülle, "İki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da,Nijerya'nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hâlâ yüzde 1'in altında. İhracatçıların yeni hedefi, Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak olacaktır " dedi. Nijerya Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren ise Türk ihracatçıları için Nijerya'da Tarım ve Sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19 sürecinde ihracatçılar için devreye aldığı eylem planları kapsamında Sanal Ticaret Heyeti Programlarına devam ediyor. TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile 13-15 Mayıs'ta Özbekistan, 27-29 Mayıs'ta Kenya, 15-25 Haziran'da Hindistan'ın ardından 13-17 Temmuz tarihleri arasında Nijerya Sanal Ticaret Heyeti programını düzenledi. Çimento, Demir-Çelik, Demir ve Demir Dışı Ürünler, Cam, Seramik, Toprak Ürünleri, Enerji sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün temsilcilerinin katıldığı Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında, 15 Türk firma yaklaşık 90 Nijeryalı firma ile çevrimiçi ortamda bir araya gelerek 152 görüşme gerçekleştirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Nijerya'nın 206 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 7. ülkesi konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ilişkin şu bilgileri verdi: "2019 yılında Nijerya 47,4 milyar dolarlık ithalatla Afrika'da en çok ithalat gerçekleştiren 4. ülke oldu. Geçtiğimiz yıl, Nijerya Türkiye'den 442 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2001 yılından bu yana Nijerya'nın ülkemizden ithalatının neredeyse 20 katına çıktığını görüyoruz. 2019 yılında Nijerya'ya birçok mal grubunda ihracatta büyük artış yaşandı. Türkiye'nin Nijerya'ya 2019 yılında bir önceki yıla göre yıllık bazda Mineral Yakıt ve Yağ ihracatı 92 katına çıkarken, Oyuncak ihracatı 21 katına, Tarım Makineleri ihracatı 3 katına çıkmış, Cam Ürünleri ihracatı yüzde 127 artış sağlamıştır" dedi.

Hedef, Nijerya'nın ithalatından yüzde 1'in üstünde pay almak

Türkiye ile Nijerya arasında 1,8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğu belirten Gülle, " Küresel salgının etkilerine rağmen Nijerya'ya ihracatımızda yılın ilk altı ayında tam 15 sektörümüzün ihracatında artış gerçekleşti. Bu sektörler arasında, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını neredeyse 5 kat artıran Savunma ve Havacılık,2,5 kat artıran Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve yüzde 77 artıran Çimento, Cam, Seramik sektörleri öne çıkıyor. İki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da,Nijerya'nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hâlâ yüzde 1'in altında. İhracatçıların yeni hedefi, Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak olacaktır. Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamındaki ürün gruplarındaki ihracatımızın da artmasıyla, Demir-Çelik ve Demir-Demir Dışı Ürünler gibi diğer birçok sektörde de yüksek büyüme oranlarının yakalanması öncelikli beklentimizdir. Nijerya'da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor "dedi.

Sanal Ticaret Heyetlerinin bir sonraki durağı Pakistan

TİM olarak ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile dijital dönüşüme önem vererek hedef pazarlarda "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüreceklerini söyleyen Gülle, şunları kaydetti: "TİM olarak, salgın döneminde ticaretin aksamaması adına var gücümüzle çalıştık. Sosyal mesafemize dikkat etmemiz gereken şu günlerde, işimizi dijitale taşıdık ve sanal ticaret heyetlerinin, sanal fuarların ve hatta ilk sanal ödül töreninin öncüsü olduk. Gerçekleştirdiğimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan sanal ticaret heyetlerine 251 yabancı firma katılırken, 534 ikili görüşme yapıldı. Bir sonraki durağımız, 20-24 Temmuz tarihlerinde, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Pakistan İslamabad Büyükelçimiz İhsan Mustafa Yurdakul katılımıyla düzenleyeceğimiz Pakistan olacak. Pakistan'ın ardından Kolombiya-Meksika, Almanya ve Kazakistan ile heyetlerimize devam edeceğiz"

Tarım ve sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar var

Nijerya Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren ise konuşmasında Nijerya ile ikili ticaret ilişkisinde Türkiye'nin ihracatın ithalatının gerisinde olduğunu belirterek, ülkede iki alanda önemli fırsatlar olduğunu kaydetti.Ulueren,"Nijerya genç nüfusu ile ön plana çıkan bir ülke. Ortalama yaş 18.4. Nüfusun yüzde 41'i, 0-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Nijerya, bu genç nüfusun etkisiyle COVİD-19'u çok daha hafif geçiriyor. Fakat salgın nedeniyle en önemli ihraç kalemleri olan petrolün fiyatı düştü. Ekonomisini çeşitlendirmek adına çalışmalar yapmak durumundalar. Sanayi başta olmak üzere, özellikle tarıma da önemli yatırım yapmayı düşünüyorlar. Nijerya'nın bu dönüşümünde Türkiye'nin de yer alabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, salgın ile birlikte sağlık sektörlerinin iyi düzeyde olmadığını gördüler. Dolayısıyla, sağlık sektöründe de girişimlerimizin olumlu sonuç vereceğini düşünüyorum. Bu konuda bir alt yapı oluşturmak isteyeceklerdir. Türkiye'nin bu konuda Nijerya'nın yanında yer alacağı fikrindeyim. Aynı zamanda bu alanda ithalatları da artacaktır. Bu alanda Türkiye için önemli potansiyel bulunuyor. Buradaki her türlü olanağı, fırsatı ihracatçılarımıza sağlamak istiyoruz "dedi.

Kaynak: Bültenler

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